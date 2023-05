Les pel·lis de la nostra vida: ‘L’orgia’

La pel·lícula es va fer amb pocs mitjans o, com se sol dir, amb una mà al davant i una altra al darrera. Literalment en el cas del protagonista, el Juanjo Puigcorbé, que és com entra a l’òptica regentada per Joan Borràs a recollir unes ulleres, després d’arribar-hi conduint un ciclomotor tal com Déu nostre Senyor el portà al món. Es diu que, com que no van demanar permís a l’Ajuntament per rodar l’escena, van haver-ho de fer de bon matí, a punta de dia, amb una temperatura inclement per a la salut de Puigcorbé. Hi sortien molts més actors que després han esdevingut famosos, la Vicky Peña, l’Assumpta Serna, el Francesc Navarro, la Carme Elías o la Sílvia Munt; alguns o tots (a tant no arriba la meva memòria perquè la vaig veure fa molts anys) despullant-se desinhibidament en un guió ple de naturalitat i bon humor. I també canutos (“això m’ha omplert molt” diuen, una expressió molt típica d’aquells anys), xurros i xocolata (de cacau, vull dir), que donen, ja cap al final, el toc singular a una pel·lícula ja de per si una mica passada de voltes.