Con Sud (4: ‘Entenent’ Buenos Aires)

Dissabte, 4 de novembre. Inopinadament, avui és el dia de l’Orgull LGTB argentí. Aquesta tarda hi haurà una manifestació (més reivindicativa que festiva) pels carrers de la ciutat, però durant tot el matí la Plaza de Mayo (a dalt) s’omple de parades i de tendals amb la més variada oferta sobre la diversitat sexual. M’hi acosto. Banderes, material reivindicatiu, roba, complements, joies, gadgets sexuals… venuts per organitzacions activistes, botigues i particulars de tota condició. També venedors ambulants. Sobta la presència de parades peronistes, però és que estan en campanya electoral i tots els vots són importants. Ambient molt alegre i festiu, amb la col·laboració d’un dia lluminós. El toc argentí el donen parades de menjar, amb asados de carn de tota mena preparada sobre la marxa.

Deixo la fira de l’Arc de Sant Martí i enfilo el carrer Florida, que ja vam veure, per arribar a les Galerías Pacífico. Es tracta d’un enorme edifici vuitcentista (a sota) que allotja multitud de botigues de marques bones i establiments de restauració. Ocupa una illa sencera de cases, amb entrades per quatre carrers. Recordaria, salvant les distàncies, les galeries Vittorio Emmanuele de Milà o les Arenes barcelonines. M’assec a l’atri central a prendre un cafè i menjar un alfajor, el dolç típic argentí, que no puc acabar-me de gran i embafós que és. Les bòvedes són decorades amb pintures dels anys trenta. És un lloc elegant i relativament tranquil.

La tarda la dedico a un dels objectius que m’ha dut a Buenos Aires: viatjar en el Tramway Histórico. Al bloc germà Via a via n’explico detalls. Quan torno, el centre de la ciutat viu una notable ebullició. La inacabable marxa de gais, lesbianes i trans, amb les seves consignes, músiques i cridòries es confon amb la presència de seguidors del Boca Juniors, l’emblemàtic club de futbol, que es concentren a l’Obelisco. A celebrar algun títol? No, tot el contrari. Acaben de perdre la final de la Copa de Libertadores, però els tifosi locals surten igualment al carrer a donar suport a l’equip dels seus amors. La multitudinària i sorollosa concentració de turistes, futbolers, manifestants i policies (desplegats per impedir mals majors), en aparent bona sintonia, és la darrera imatge de la nit bonaerense que m’emporto al llit.

[continuarà]

[Imatges: Viquipèdia]