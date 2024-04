DIA 5 DE MAIG, SÍ A LA LLENGUA; QUE NINGÚ SE N’OBLIDI

Per justícia, per consciència, per dignitat, per responsabilitat, per civisme i per totes les altres virtuts que ens conformen com a poble, el proper diumenge dia 5 de maig, a les 18 hores, hem de ser tots a la Plaça Major de Palma per tornar a dir una vegada més i ben fort “Sí a la llengua”; a la nostra, a la catalana.

Hi hem de ser tots perquè, com diu el president de l’Obra Cultural Balear, “el nostre amor a la llengua i a Mallorca és infinitament més fort que el seu odi”.

Perquè la catalanofòbia s’ha fet seu el Govern de les Illes Balears i de les altres institucions públiques capitals de l’arxipèlag. Una fòbia que ha trencat tots els consensos a l’entorn del coneixement, la difusió i el prestigi de la nostra llengua, la catalana, que és obligació d’aquestes institucions públiques desplegar amb tota l’amplitud que exigeix la situació actual del català a l’arxipèlag.

Durant la legislatura 2011-2015, amb el Partit Popular al capdavant del Govern de les Illes Balears, la llengua i la cultura catalanes a l’arxipèlag patiren els pitjors atacs d’ençà del franquisme; ara, el mateix partit hi torna amb més força de la mà del feixisme rampant. Aleshores, a la Diada que es va celebrar igualment a la Plaça Major dia 25 d’abril de 2015, es digué en el parlament que s’hi llegí:

“Durant la legislatura que s’acaba, els nostres drets lingüístics han patit els atacs més despietats i cruels d’ençà de la mort del dictador. Greuges i escomeses provinents del govern de les Illes que, per imperatiu legal, ha de vetllar per l’ús, el coneixement, la difusió i el prestigi de la llengua catalana. I no sols això, sinó que aquest mateix govern l’ha menyspreada presentant-la com un element de conflicte, raó per la qual l’ha marginada, confinant-la als àmbits domèstics i domesticats. L’ha segregada a l’administració pública, l’ha reduïda a la mínima expressió en els mitjans de comunicació i ha provat de foragitar-la de l’escola.

“Per afeblir el català i els seus parlants, li han negat el nom, han destruït enteses, han contradit la ciència, han elogiat la incultura i han mentit sense cap vergonya. I tanmateix, com adverteix Ramon lo Foll, totes les mentides no valen –ni fan- una veritat.

“Per això i malgrat totes aquestes envestides intoxicades, innobles i insensates, la resposta dels mallorquins i de la resta de ciutadans de l’arxipèlag ha estat exemplar per honorable, nombrosa, persistent i assenyada. A cada galtada lingüísticocultural que hem rebut, els illencs hem donat l’altra galta, la de la dignitat, del seny i de la responsabilitat. I és en aquesta rèplica inapel·lable que ens hem de fer forts perquè demostra que la immensa majoria de la ciutadania illenca està a favor de la nostra llengua, del seu coneixement i del seu ús generalitzat i normalitzat; a favor que sigui la llengua de la cohesió social”.

Aquests paràgrafs, malauradament, es poden tornar a repetir sense esmenar ni modificar avui i diumenge. I tanmateix, per molts atacs, discriminacions i greuges, no permetrem, com fa nou o deu anys, que se’n surtin; que l’odi s’imposi.

I per això, dia 5 de maig no hi pot faltar ningú a la Plaça Major de Ciutat. Per justícia, per consciència, per dignitat, per responsabilitat, per civisme…