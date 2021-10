Campanya, dies 5 i 6: objectius

⇒ Les piulades

Tant el Consell per la República com la Generalitat de Catalunya són institucions igualment legítimes i democràtiques, però les seves lògiques, els seus marcs d’actuació i els seus límits son diferents. Que l’actual administració autonòmica estigui limitada, condicionada o controlada pels diferents poders i marcs jurídics espanyols no obsta perquè sigui una institució democràtica, sorgida de la voluntat de la ciutadania catalana. El seu valor com un actiu favorable a la independència, amb els límits i mancances de tots coneguts, no es pot menystenir. De manera que tant Consell com Generalitat han de fer cada un la seva via transcorrent per camins paral·lels: coordinats i sense interferències. Sense tuteles per part del primer ni menyspreu per part de la segona. Els respectius òrgans que els lideren s’han d’esforçar en facilitar una relació positiva.

D’altra banda, el principal objectiu del Consell per la República és culminar el procés iniciat el 2017. L’estratègia per assolir-ho, concretada en el document “Preparem-nos”, no és suficientment compartida per tots els sectors de l’independentisme. Aquesta acceptació és necessària per aconseguir l’èxit amb garanties. Cal revisar-lo o millorar-lo perquè tothom el faci seu.

⇒ Els compromisos

Treballar perquè Consell i Generalitat es coordinin però no s’interfereixin en les seves actuacions, facilitant una relació positiva.

Treballar perquè més sectors de l’independentisme es facin seu el document “Preparem-nos”, millorant-ne el contingut si és necessari.

