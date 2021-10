Campanya, dia 3: què és el Consell

⇒ La piulada

El Consell per la República és una mena d’organisme que prefigura l’arquitectura institucional de la República pendent de culminar: compta amb un cens electoral (tots els ciutadans que lliurement s’hi van inscrivint) i s’hi preveu una Assemblea de Representants elegida per sufragi universal, amb reglament i Sindicatura Electoral (un futur Parlament), un president i un Consell de Govern. Per tenir, fins i tot ja compta amb el corresponent Butlletí Oficial, que contribueix a dotar-lo de seriositat i rigor. No té res de simbòlic, com s’ha repetit tantes vegades, sinó que és ben real, en la mesura, és clar, que ens ho creiem tots plegats. Cent mil compatriotes ja sí, de moment.

⇒ Els comentaris

El primer comentari de la jornada (“Hi haurà tancs? Perquè sinó ho tenim una mica magre”) és especialment interessant, perquè es planteja poques hores després d’unes declaracions de Jordi Cuixart dient, cito de memòria, que la nostra lluita sempre ha estat no violenta. Se li van tirar a sobre amb raó perquè, efectivament, en no poques ocasions de la nostra convulsa història han sorgit, espontànies o provocades, mostres de violència física, amb tota mena de resultats. Una qüestió diferent és, però, si avui l’ús de la violència (què és violència?, quina violència?) és eficaç o no, si és acceptable o rebutjable, si ha de ser marginal i inevitable o central i amb totes les conseqüències que pugui comportar. Naturalment, no penso entrar en aquest debat, però si, com diu l’amic, són necessaris tancs, em temo que la cosa va per llarg.

La segona aportació equipara el Consell amb anteriors experiències diguem-ne populars o sorgides fugint de la lògica de partits, i diu literalment: “Com va ser la FNEC, la primera Crida, el Reagrupament, i l’ANC, que els partits van assaltar i neutralitzar. I no parlo del sospitós empat de la CUP i derives posteriors. Passarà el mateix amb aquesta llista oberta del Consell? Vigileu quins candidats i amigots en campanya”. Torno a comprovar que no s’ha entès què és el Consell: no és cap associació ni entitat de la societat civil, és una institució pre-oficial (m’invento el mot), on els actuals partits polítics inevitablement tindran alguna cosa a dir. Fixem-nos, però, que el sistema d’elecció de l’Assemblea s’ha dissenyat de tal manera que es minimitza el marge de maniobra dels partits: la quota de candidats amb càrrec electe (als qual se’ls suposa una filiació -i obediència- a un partit), representa només una tercera part; les altres dues representen candidatures individuals, en llista oberta, cosa que garanteix una major independència respecte de les formacions polítiques. En tot cas no oblidem que es tracta d’una elecció, com no, democràtica i que per tant caldrà acceptar el seu resultat (inclosos els “amigots” que els electors lliurement decideixin) i la possible coloració resultant. Per cert, no veig quina relació té el famós empat de la CUP amb el que estem debatent.

El tercer comentari és més agressiu: “Els mateixos que han fet fracassar la independència continuen segrestant-nos la representativitat per perpetuar l’Espanya que els paga els sous. Ho continuen fent i què pot sortir malament… Fer net de 500 anys tant sols es podrà fer amb la DUI i la independència de @Directa68″. A veure: si els que “han fet fracassar la independència” són els que actualment ocupen el govern de la Generalitat, ¿on és el problema amb el Consell, una institució diferent i aliena que precisament s’erigeix legítimament com a representant de la ciutadania i que fuig d’Espanya? I si es refereix als exiliats, no consento que es digui que els que ja porten quatre anys d’exili han fet fracassar la independència, digui’s en tot cas que no va ser possible quan tocava.

Agraït per les tres col·laboracions.

⇒ El compromís

Difondre la idea de la realitat del Consell per la República.

[Imatge: Vilaweb]