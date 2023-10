Aquest era el tema

Incendi a tres discoteques, tres, a Múrcia, amb moltes víctimes. Passades les primeres hores, centrades en les tasques de salvament i en les moltes expressions de dolor, el focus informatiu es desvià aviat cap a una dada preocupant si no indignant: els locals d’oci sinistrats no comptaven amb la preceptiva llicència municipal, és més, l’ajuntament murcià n’havia decretat el tancament i el precinte com a condicions prèvies a una futura reobertura si complia les moltes normatives que, inevitablement, s’han d’exigir en aquest tipus d’establiments.

La notícia que un accident o un sinistre important vagi seguida ben aviat d’una altra amb les irregularitats de qualsevol ordre que s’hi donaven és llastimosament bastant habitual. I encara sort que en el cas que ens ocupa no ha fet presència la disputa entre formacions polítiques sobre les últimes responsabilitats de l’evident deixadesa que hi ha hagut. Podrien objectar-se falta de mitjans, desconeixement del cas o dubtes jurídics però, òbviament, no fa al cas. L’ordre de precinte és de fa un any i mig, ni més ni menys. Les discoteques obrien i s’anunciaven amb plena normalitat i la normativa és meridianament clara: si un local s’ha de clausurar perquè no compleix la normativa tècnica, s’ha de tancar. Era lamentable (i fins i tot feia patir una mica) veure el regidor de la cosa quan, responent en roda de premsa del perquè no s’havia fet res, que “este es el tema“. Doncs sí, sense voler-ho, sense pretendre-ho, aquest és el tema que ens ocupa: l’absoluta deixadesa de les institucions polítiques davant aquestes qüestions que poden comportar, com s’ha vist, una tragèdia. Sense llevar part de la responsabilitat als tècnics administratius, que òbviament n’estaven al corrent, m’imagino al regidor competent (no rigueu) pensant que era un pur tràmit burocràtic, que no tenia major importància, que no passaria res i que patatim-patatam. Vull creure que no hi havia algun tipus de conxorxa entre els membres de l’ajuntament i els propietaris de les discoteques, perquè si això fora veritat encara agreujaria més, crec jo, l’assumpte.

Són les maneres de fer de les diferents administracions públiques i dels responsables polítics: ho farceixen tot de normatives i de reglamentacions, amb la intenció (en principi bona) de preservar tota mena de drets, interessos legítims o valors, però a l’hora de fer-les complir, tot són obstacles, excuses de mal pagador deixadeses o inaptituds. Quan passa el que acaba passant (els murcians ho van patir dilluns), ja és massa tard. Aquest és el tema.

