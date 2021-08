Vacances britàniques

Encara que no m’ho havia proposat expressament, m’està quedant un agost molt britànic sense moure’m de casa. M’explico. A més de dedicar una estona cada dia a repassar les beceroles del meu anglès elemental (I’m Jordi, how are you?), la petita pantalla se m’ha omplert de referents d’aquelles illes. Per la plataforma he seguit les peripècies ferroviàries del senyor Michael Portillo (il·lustre ex-polític tory) per Gran Bretanya i Irlanda del Nord, també uns documentals de safareig sobre els Windsor (divorcis, infidelitats, vestits de núvia i altres banalitats). Cal no oblidar el cicle de James Bond que TV3 està dedicant cada dissabte a la nit: cent vegades més interessant que la darrera etapa de “Preguntes freqüents”, on aneu a parar. Com que a l’hora d’anar a dormir no en tinc prou, d’aquelles illes tant properes i alhora tant llunyanes, he continuat la lectura d’una voluminosa biografia de Churchill, un estadista que es troba a faltar en l’actual escena internacional.

Us deixo, he de prendre el te de les cinc. Ah, no, se m’ha passat l’hora!

[Imatge: dsa.clinic]