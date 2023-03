Per amor a una ciutat: una plaga universal

Las Palmas no es lliura de les agressions al seu patrimoni històric i mobiliari urbà. La darrera mostra d’incivilitat, per la significació de la peça atacada i la visibilitat que comporta la seva situació, han estat les pintades a l’escultura “La espiral del viento”, de Martín Chirino. Es tracta d’una enorme peça metàl·lica, en forma de cargol, que dona la benvinguda als vianants del carrer Mayor de Triana. Algun desequilibrat hi ha estampat la frase “No hay patrimonio cuyo valor subsane el suicidio inducido“. Dic desequilibrat perquè hi ha afegit “El diputado del Común [el Síndic de Greuges canari] me quiere pegar” i la xifra 024, que correspon al telèfon de prevenció de suïcidis. L’autor de les frases és tant anònim com conegut perquè la ciutat està plena de pintades i guixades similars en parets, mobiliari urbà, plafons publicitaris i altres. Res no escapa a la seva dèria, ni tan sols una paret lateral de la catedral, que també llueix des de fa dies una inscripció d’aquest “artista”. Sens dubte o no hi és tot o és un conspiranoïc, perquè els missatges sempre parlen d’un pla ocult per induir a les conductes suïcides mitjançant l’esmentat telèfon. Potser hi va tenir alguna experiència desagradable, no ho sabem ni ho podem jutjar, però els problemes d’aquest senyor (o senyora) no els hem de pagar la resta de ciutadans tant en termes estètics com econòmics (netejar-ho, no cal dir-ho, costa uns diners).

Martín Chirino, mort fa quatre anys, és considerat l’escultor canari de més projecció internacional. A la capital grancanària poden contemplar-se, a més de “La espiral del viento”, altres obres seves en espais públics: “Lady Harimaguada” (a dalt), a l’entrada venint del sud, al barri de San Cristóbal, és l’escultura que inspirà el logotip del Festival Internacional de Cinema; el “Pensador” està al Campus Universitari de Tafira (a l’esquerra, rere el mateix Chirino). I qui vulgui aprofundir en la vida i obra de l’escultor, al Castillo de la Luz té la seva seu la Fundación Martín Chirino de Arte y Pensamiento. L’art i el pensament que no tenen els incívics que es dediquen a guixar, embrutar o malmetre el patrimoni comú de les nostres ciutats.

[Informació extreta de laprovincia.es; imatges: laprovincia.es (foto Andrés Cruz), foursquare.com i eldigital.ulpgc.es]