Per amor a una ciutat: patates a 4,50

L’avinguda Mesa y López, la més concorreguda i comercial de la capital grancanària, presentava ahir un aspecte especialment animat i expectant: una considerable cua de gent cridava l’atenció. Alguna cantant popular o algun escriptor signant desinteressadament autògrafs?, regalaven duros a quatre pessetes? No! Esperaven l’obertura d’una caravana de formes aerodinàmiques i d’un cridaner vermell ataronjat. Es tractava d’un vulgar food truck, amb la diferència que és una creació del conegut cuiner Daviz Muñoz (l’home de la Pedroche, per entendre’ns), amb una oferta gastronòmica bàsicament d’hamburgueses i anomenada GoXo.

A tout seigneur, tout honneur, que diuen: el tal Daviz (amb zeta) es fa pagar la popularitat i el seu suposat prestigi com a cuiner (amb algunes estrelles Michelin al currículum), de manera que fer-se servir una hamburguesa i menjar-se-la a peu dret costa 15,50 de l’ala, unes patates fregides, 4,50, i la tarta de queso de la Pedroche (inspirada en la seva senyora), 10. Respectables quantitats que no impedeixen, com hem vist, que nombrosos ciutadans-consumidors esperin delerosos l’obertura d’aquesta espècie de dipòsit de butà. La instal·lació, que s’estarà fins al març, ha obert també un intens debat a les xarxes, amb gent a favor i en contra, com ha de ser. Els que diuen que és una bona idea que contribueix a dinamitzar econòmicament una zona comercial i que tothom és lliure de fer-hi o no consumicions, i els que diuen que no és res més que una moda absurda, de preus exorbitants i culturalment aliena a la tradició canària. En això darrer els dono la raó. És un detall anecdòtic però significatiu: al cartell de preus ofereixen patatas, no papas com hauria de ser. Aquí també patim subtils invasions lingüístiques, com es pot veure.

[Imatge: Twitter, @LpaVisit]