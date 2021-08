Ahir es va cloure el cicle “Nits de Música al Claustre de la Catedral de Tarragona”, que durant el mes de juliol ha ofert en aquest escenari tres concerts de tres estils musicals ben diferents. S’inicià, el dia 3, amb el Cor Jove de la Schola Cantorum dels Amics de la Catedral (organitzadors del cicle) amb interpretacions corals clàssiques, tradicionals africanes o autors moderns com Cohen o Lennon. El 24 de juliol fou el torn del Quartet Gerhard (de corda) que oferí peces de Xostakòvitx i Debussy. Per últim, ahir dijous la soprano Mireia Tarragó ens obsequià amb cançons de Fauré, Toldrà, Cassadó, Morera i adaptacions de tradicionals catalanes de García-Morante.

Potser el claustre de la nostra catedral no és el millor espai per a aquest tipus d’espectacle (el nombrós públic se situa en dues de les aules del claustre i la cantonada és l’escenari), però cal tenir en compte les limitacions que segueix imposant la pandèmia de les nostres vides, que obliga a separar exageradament les cadires de tisora). En tot cas, com a escenari és immillorable: gaudir d’aquest tipus de música contemplant arcades, capitells, finestrals i claus de volta mentre es fa de nit és un regal dels sentits. Posats a trobar-hi alguna pega, no es pot evitar el potent so del campanar de la catedral que cada quart d’hora ha fet inevitable acte de presència durant l’execució dels artistes: circumstància aquesta a aportar al cíclic debat sobre la conveniència o no d’emmudir campanes, almenys en hores de descans.

El cicle és hereu, en certa manera, d’aquells de música a diferents claustres tarragonins o d’aquells altres d’òrgan a la catedral, tan recordats i que casaven música clàssica, indrets emblemàtics i nits d’estiu. Recordant-los, crec interpretar el sentiment de tot el públic assistent al cicle si encoratjo a Amics de la Catedral a repetir periòdicament l’experiència, d’entrada lliure, que es sufraga amb aportacions dels assistents i amb la desinteressada col·laboració de membres de l’entitat, que mantenen al seu càrrec una bona organització logística.

[Imatge: webfacil.tinet.cat/associacioamicscatedral]