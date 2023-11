Jerónimo Saavedra (1936-2023)

En memòria de Jerónimo Saavedra Acevedo, que avui ens ha deixat. Notable polític, va fer tots els papers de l’auca tant a les Canàries com a l’estat, tant a les institucions públiques com a les estructures del seu partit, el PSOE. No he sentit mai que se’n parli malament, d’ell. El recordaré singularment perquè va ser escollit alcalde de Las Palmas just uns mesos de prendre contacte amb la que seria anys després la meva ciutat d’adopció i perquè va ser el primer polític important de l’estat en sortir de l’armari, quan això encara demanava unes certes dosis de valor. Se’n va també un home de vasta cultura i compromès amb tota mena de causes, que a una edat ja provecta encara va acceptar la presidència honorífica de l’Ateneo de Las Palmas. Un notable “homenot”, com es pot comprovar.

[Imatge: foto C.E.P., laprovincia.es]