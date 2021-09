Carrers de Tarragona: Pare Palau

Francesc Palau i Quer (Aitona, Segrià, 1811), conegut com el pare Palau, fou el fundador dels Carmelites Descalços Terciaris, congregació que té la seva casa mare a Tarragona, ciutat on morí poc després de contraure la pesta a Osca i on és enterrat. La ciutat li dedicà el curt carrer que uneix la Rambla Nova amb Prat de la Riba.

No hi ha massa cosa a dir d’aquest carrer, però el fet de viure-hi jo ben a prop durant anys (des del balcó de casa es veia la part de més amunt) fa que alguns dels seus negocis o botigues m’hagin resultat familiars en algun moment. Per exemple, a una banda la ferreteria Anguela, on comprava tot el necessari pels treballs manuals de l’escola, o l’economat del final del carrer, avui un súpermercat, on s’havia d’ensenyar un carnet per accedir-hi i comprar-hi (era una mena de cooperativa de treballadors d’empreses, per exemple la del meu pare). A l’altra banda les Finques Esteve, l’últim administrador de la comunitat de veïns de casa, i el local on hi havia hagut una sucursal de Caixa Manresa (on hi tenia obert un compte), significativament tancat i per llogar, després de les fusions bancàries de tots conegudes. Ben a prop, i fent cantonada amb Prat de la Riba, a un cantó hi havia les dependències de Càritas Diocesana, i a l’altre hi ha la floristeria Monceau Fleurs: el tendal resa matrimonio, luto y ceremonias, així, tot junt.

Mai m’havia parat a pensar qui era el pare Palau del carrer, però no fa gaire ho vaig descobrir de manera insospitada. Un dia passejant em vaig topar amb un grapat de papers tirats per terra. Eren estampes. En una cara, la seva imatge; a l’altra, la seva biografia (que m’ajudà a lligar caps) i una oració per demanar la seva canonització (és beat des del 1988). Tot en castellà: no hi ha manera.

[Imatge: ocarm.org]