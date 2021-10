Campanya, dia 1

Com ja vaig avançar en un apunt anterior, em presento candidat a les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República per la circumscripció del Camp de Tarragona. Avui comença la campanya electoral que es clourà el 28 d’octubre a la nit, just abans de les eleccions en format digital (del 29 al 31). Com he tingut oportunitat de dir-ho en un vídeo de presentació, ho faig bàsicament com una contribució personal per prestigiar i enfortir el Consell per la República, institució dipositària de la legitimitat republicana sorgida l’octubre de 2017. Crec que el fet de presentar candidatura (independentment del resultat obtingut) és una manera de prendre’s molt seriosament el Consell, el que significa i el que representa per a la culminació del procés sobiranista iniciat en aquelles dates. També una manera de solidaritzar-se amb els polítics exiliats i amb la seva estratègia jurídica i diplomàtica (fins al moment, l’única veritablement victoriosa pel que estem veient). En aquesta campanya intentaré traslladar idees, reflexions i propostes en relació al Consell (la necessitat de ser més i millor conegut per tots) i a la culminació del procés sobiranista (llastrat per contradiccions, desunions i desencontres que en propicien la seva postergació, per a goig dels nostres enemics). Comença l’aventura.

(Seguirà)