Caminada Solidària APPC

L’Associació de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) és una entitat fundada el 1997 dedicada a l’atenció integral d’infants i adults afectats per paràlisi cerebral o altres encefalopaties, així com a la defensa dels seus drets i l’assessorament i acompanyament de llurs famílies. Per aconseguir-ho, ofereix els serveis necessaris per a la seva educació, atenció a la salut i residencial, inserció social i laboral i gaudiment de l’oci i temps de lleure. Una de les activitats per donar-se a conèixer més a la ciutadania, per conscienciar-la de la problemàtica d’aquesta discapacitat i per recaptar fons, imprescindibles per garantir la continuïtat de la seva benemèrita acció, és la caminada solidària anual.

Ahir vaig participar en aquesta caminada, que enguany arriba a la seva dotzena edició. Per una mòdica contribució de deu euros (que donaven dret a samarreta, bossa commemorativa i un petit refrigeri), unes 900 persones vam poder gaudir d’un matí fent salut, gaudint del paisatge i del clima (excel·lent) i retrobant amics i coneguts, a més de conèixer de més a prop els reptes a què l’associació ha de fer front i les accions que proposa i du a terme per superar-los. El recorregut de vuit quilòmetres (amb pocs desnivells i lògicament accessible a tothom) començava al Balcó del Mediterrani i donava la volta al centre de Tarragona, amb parada a l’actual seu de l’APPC, coneguda per tothom com La Muntanyeta i situada a l’Oliva; una seu on tenen lloc totes les activitats (formatives, ocupacionals o de lleure) però que ha quedat notòriament superada per les necessitats, i és per això que s’està a l’espera d’enllestir un nou edifici al barri de Bonavista, modern, espaiós i més ben condicionat que l’actual.

Una experiència plenament positiva. No puc acabar l’apunt sense tenir un record pel Jaume Marí, amb qui m’unia una doble coneixença (per raons escolars i professionals), autèntica ànima de l’associació i que morí prematurament el 2017. Sense ell no haguessin estat possibles ni els avenços ni els èxits de l’APPC.

[Imatge: infocamp.cat]