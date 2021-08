Aquell candidat per Tarragona

Me’n recordo com si fos ahir. Era juny de 1977 i la campanya electoral havia començat. Tant ràdios com cotxes amb altaveus reproduïen insistentment falques publicitàries de les candidatures que concorrien als primers comicis. També les del Pacte Democràtic per Catalunya, una coalició bàsicament formada per Convergència i el PSC de veritat (el de Pallach), que feia si fa no fa: “El teu primer vot per Catalunya, Vota Pacte Democràtic, amb Jordi Pujol, Trias Fargas i Verde Aldea, candidat per Tarragona, Josep Sendra”. Aquell candidat era un home alt, de molta presència, de cabell arrissat i amb unes característiques ulleres de pasta, molt de l’època. Aquell candidat era un industrial generosament bolcat a la causa catalanista, tant política com cultural. El recordo sobretot de la seva època de vicepresident de l’Òmnium Cultural del Tarragonès, però el seu compromís i activitat tingueren moltes més facetes (la Cooperativa Obrera, el Casal Tarragoní, Càritas…). Aquell candidat sortiria elegit diputat, seria ponent del primer estatut (el de Sau), seria alcaldable per Tarragona (amb un altre eslògan: “au vinga va, que hi ha molta feina a fer!”, de perpètua actualitat), seria delegat del Govern… Ahir aquell candidat ens ha deixat. El recordarem com el que era, un home bo, un ciutadà compromès i un polític patriota, íntegre, conseqüent i seriós, qualitats que tan trobem a faltar avui en dia. Descansi en pau.

[Imatge: laciutat.cat]