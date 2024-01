El proper 18 de juliol farà cent anys de la mort d’Àngel Guimerà. Per commemorar-ho com cal, el Govern de la Generalitat ha decretat l’Any Àngel Guimerà, que serà impulsat i coorganitzat per la institució Lletres Catalanes i l’Ajuntament del Vendrell i comisariat per Ramon Bacardit. El compte obert per tal motiu a Twitter/X (@AnyAngelGuimera) informa que l’objectiu de l’Any és “donar a conèixer tota la seva obra com a dramaturg, la seva vessant com a poeta i el paper determinant com a verbalitzador del catalanisme i activista a favor dels drets humans”. Pel que fa a la web oficial (cultura.gencat.cat), insisteix en aquesta triple condició de Guimerà com a dramaturg, poeta i activista catalanista, a la vegada que ofereix dades biogràfiques i anuncia els primers actes programats.

Per raons acadèmiques i també personals, estic especialment interessat en tot el que fa referència a la figura de l’escriptor canari-català i no cal dir que intentaré fer un seguiment continuat dels actes que estan previstos al llarg de l’any que acabem d’encetar, que traslladaré a aquest bloc quan s’escaigui. De moment, l’inici de l’Any serà el 23 de febrer al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, la vila tan estretament lligada a la vida del dramaturg. Hi participaran Gemma Ventura, Blanca Llum Vidal i Mercè Pons, entre més ponents.

[Imatge: escriptors.cat i govern.cat]