Ahir vaig visitar l’exposició commemorativa dels 25 anys d’aquesta casa (dos dies abans de la seva clausura, com és bastant habitual en mi). L’espera s’ho valia perquè era una visita guiada per Vicent Partal in person: de manera amena va anar comentant fets, dades i objectes que conformen la mostra, des dels inicis d’aquella aventura digital (amb diferents artefactes que criden l’atenció a les generacions més joves, com un mòdem o un disc dur de 20 megues) fins els referents professionals (Joan Fuster, Ramon Barnils o les tradicions periodístiques europees). D’especial interès va ser escoltar tot allò relacionat amb el què podríem dir-ne filosofia de VilaWeb, la ràpida adaptació a les noves maneres de comunicar-se (memorable allò del “passa-ho” de l’11-M), el rigor en tractar les notícies, l’honestedat a l’hora de reconèixer errors o la desacomplexada assumpció del marc nacional català, inclosos un cert model de llengua i una necessària descentralització de les notícies.

Dos panys de paret de l’exposició estan dedicats, un a la llengua, amb un singular diàleg entre Ramon Llull i el responsable de la casa Jordi Badia, i l’altre a presentar de forma gràfica tots els elements que conformen el periòdic, incloent lectors, blocaires i subscriptors, tres categories a les quals m’honora pertànyer-hi des de fa un mínim de setze anys. La visita acabà amb un torn de preguntes a Partal. Ens va relatar resumidament la seva trajectòria professional, d’El Punt a El Temps, la seva passió pel periodisme internacional o la seva quotidianitat, que inclou les “pissarretes” i la complexa elaboració de l’editorial diari (el títol del qual li ve al cap, segons va confessar, a la dutxa).

L’exposició, titulada “Revolució VilaWeb” és pels 25 anys del periòdic, però en realitat ja n’han passat 27 (el covid, com tot, ha estat la causa d’aquest retard). Que en siguin molts més, de periodisme útil i de combat, de feina ben feta, de comunitat de lectors i col·laboradors i de lluita per l’alliberament nacional!

[Imatges: vilaweb.cat, foto de l’autor]