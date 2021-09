Al Moll de Costa del Port de Tarragona es va inaugurar el passat 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional, l’exposició “55 urnes per la llibertat”. Iniciativa del Comitè de Solidaritat de Catalunya Nord, es tracta d’una recreació que 55 artistes han fet d’altres tantes urnes de l’1 d’octubre, en record i homenatge a aquella històrica data i dels seus protagonistes. En consonància amb el títol de la mostra, els artistes han gaudit de completa llibertat per transformar, decorar i reinterpretar aquelles enormes capses de plàstic que serviren per dipositar els vots populars en relació al futur de la nostra nació: hi ha urnes pintades, urnes plenes de papers o de cintes, una urna travessada per una falç, urnes desmuntades…; fins i tot un es va entretenir a fondre-la i reconvertir-la en quatre porres policials. Precisament porres i filferros, elements típicament repressors, és del que més abunda en aquesta exposició. Dos treballs homenatgen Roger Español i Muriel Casals (aquest darrer bastant discutible estèticament parlant, pel meu gust). Obre la mostra un vídeo d’un quart d’hora amb algunes de les imatges més impactants d’aquella jornada i que acaba amb unes declaracions de Rajoy proclamant que “hoy no ha habido ningún referéndum en Cataluña”. Potser ho vam somniar, tot plegat.

La darrera de les urnes és tota una declaració. Obra del francès Gilles Orly, de cap per avall i plena de llums de colors proclama al visitant: “La festa no és acabada”. Ni molt menys, té tota la raó.

[Imatge: urnes.cat; l’exposició es pot visitar al Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona fins el 17 d’octubre]