Ja no cal enganxar res

Mirant per televisió la inauguració dels Jocs Olímpics de Tòquio penso en els altres jocs a la mateixa ciutat, els de 1964. Van ser els primers de què tinc memòria, però no per veure’ls per televisió o recordar algun esportista o gesta en concret sinó per una circumstància molt més adequada a l’infant de set anys que jo era: la Nestlé va llançar aquell any un dels seus més emblemàtics àlbums de cromos, dedicat a l’olimpisme. Ja vaig parlar en una altra ocasió d’aquesta col·lecció i amb quin delit desembolicava la xocolatina dominical per descobrir el cromo, lamentar-se si era “repe” o apressar-se a fixar-lo al lloc corresponent i memoritzar sense problema (només els nens poden fer això) el lloc, l’any i l’esport de la il·lustració. Unes dades que corresponien en un primer moment a tots els Jocs celebrats fins el 1960 a Roma (també els de la Grècia clàssica): la peculiaritat és que en iniciar-se els de Tòquio, començaren també a aparèixer cromos sobre cada una de les especialitats, una bona manera de seguir la cita olímpica i els seus resultats, sens dubte més didàctica que la televisió d’aquella època (que m’imagino que ho retransmetria, en blanc i negre, en hores intempestives degut a la diferència horària).

Cinquanta-set anys després, com han canviat les coses! Parlar d’enganxar cromos (uns simples dibuixos a partir de fotos) en l’era de la multiplicitat d’imatges reproduïbles a l’instant en qualsevol mena d’artefactes és retrocedir a la prehistòria. Podem tenir la gesta o el rècord d’un gimnasta o d’una nedadora (observo una escrupolosa paritat, perquè després digueu de mi) una dècima de segon després de produir-se i fent servir únicament la mà que aguanta el mòbil. Molt més ràpid i còmode que la tensa espera de la presa de xocolata de cada diumenge. Una situació aquesta inimaginable per a les impacients i tecnòfiles generacions d’avui en dia. Però més entranyable i “autèntica”. On aneu a parar!

[Imatge: l’àlbum valia 35 pessetes; elhombreenmascarado.marianobayona.com]