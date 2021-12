El PETIT… ben parit!!

És una de les darreres adquisicions animalístiques de la família, després que l’agapornis IRIS, de qui ja us havia parlat fa uns mesos, traspassés el seu cos en l’entorn del Bages, que no l’ànima, viva per sempre en la nostra memòria. Al periquito PETIT, escapat, de ben menut, d’alguna gàbia, la Laia se’l va trobar volant pel carrer i va fer tot el possible per tornar-lo a engabiar. Si no, avui, tampoc no hi seria. A prop nostre, si més no…

És un animal gràcil i subtil, com tots els de la seva espècie. De colors suaus, d’aspecte glamurós, de posat ple d’encant…

La seva gàbia, rectangular i d’unes dimensions relativament importants, aporta relax al menjador-sala d’estar del pis de l’Eixample barceloní. L’animaló, doncs, és tranquil, tot i que en determinades circumstàncies pot arribar a cridar més sovint. Les bèsties, en cada espècie, tenen el seu grau d’intel·ligència i sensibilitat i noten, i fins i tot acusen, les situacions que creem, patim o provoquem els humans.

Jo sóc del Barça, i ell, com a bon perico, no sabria dir-vos si és de l’Espanyol o passa del futbol. Tanmateix, si fos dels de Cornellà, i abans de Sarrià, no em faria res. I és que jo, entre les meves preuades rareses, també sóc seguidor dels blanc-i-blaus. Perquè ja fa temps que -futbolero com m’estic tornant, i cada cop més- vaig arribar a la conclusió que una ciutat europea de la importància de Barcelona és bo que tingui, pel cap baix, dos clubs i, per tant, dos equips situats a l’elit futbolística. No en té Madrid, posem per cas, clarament dos, i segons com tres?

Però el Petit -que segurament és noia i podria dir-se, doncs, Petita- canta, balla, vola i refila més enllà d’aquestes circumstàncies. Fa un paper d’animador i també d’estabilitzador, que és el que compta. La gateta Leia també l’està fent, en un altre entorn. Però d’ella us en parlaré un altre dia…