L’Odisseu de Sal: multa de 1.000 euros per fer un projecte interdisciplinari en un centre educatiu públic

Fa tres cursos, a l’Institut Baix Penedès on treballo vaig provar de fer un projecte interdisciplinari que barrejava música, dansa, literatura, disseny, creació escenogràfica, teatre i mil coses més. El seu títol era “L’Odisseu de sal”. A final del curs, havíem creat un espectacle que reunia aquestes disciplines artístiques i havíem produït un disc de vinil amb un llibre amb les cançons i disseny de l’alumnat. De fet, havíem fet moltes altres coses, però amb això que he dit ja ens entenem. I hi havien participat més de cent persones, alumnat en un 90%.

Per fer-ho vam necessitar fer un ‘crowfunding’, en concret un verkami, ja que els costos (enregistrament i producció, vinil, disseny i impressió professionals) eren molt alts, tot i que tothom hi va treballar per sota dels preus de marcat. Al voltant del s 4.000 euros. Vam tenir, també, el suport de l’Ajuntament del Vendrell en la posada en escena del projecte.

Per pagar aquests 4.000 euros que valia el projecte, vam fer un verkami. Aquest verkami el vaig assumir personalment, ja que no el podia fer el centre i menys encara el Departament d’Educació. Així, totes les factures de la gent que hi va participar anaven al meu nom tal com el mateix verkami.

Fa unes setmanes, Hisenda em reclama que justifiqui la venda dels discos, les factures de venda en concret. En el seu moment no em vaig donar d’alta com a autònom per fer-ho i no vaig fer-ho a través de cap empresa. Per tant, tot i que vaig pagar les factures de tot el projecte ui amb elles es justifica a què es van dedicar els diners, no tinc les factures que havia de fer per a cada persona que va contribuir al projecte comprant el disc i el llibre en el verkami.

El projecte, evidentment, no va generar cap benefici, ja que aquesta no era tampoc la seva intenció. Era un projecte pedagògic que va suposar una feinada absoluta però que va permetre a l’alumnat del nostre Batxillerat Artístic (tant l’Escènic com el Plàstic), però també d’altres classes, treballar com ho faran quan surtin del centre.

Assumeixo el meu error de no crear una empresa o donar-me d’alta com a autònom per fer les factures necessàries a les persones que van contribuir al projecte tot comprant el disc i el llibre, tot i que jo he contribuït a sis o set verkamis i mai m’han donat cap factura de les meves contribucions…

Pagaré la multa que m’han posat (que rondarà els 1.000 euros) tal com toca, perquè no poso en dubte el funcionament d’Hisenda i la redistribució que cal a partir dels impostos, tot i que tinc clar que aquesta és més que millorable per tal que els rics paguin més i els pobres, menys i es puguin finançar els serveis socials, la sanitat i l’educació públiques i de qualitat per a tothom.

Amb aquest escrit que vull deixar clar que cap euro del projecte va fer cap a cap butxaca particular (de fet, no hi va haver beneficis), que l’ensenyament públic està infrafinançat i que no defalliré pel fet de pagar 1.000 euros de la meva butxaca en continuar fent el que calgui per tal que l’alumnat de l’#escenicbaixpenedes no deixi d’experimentar amb la realitat.

https://www.ccma.cat/3cat/el-vendrell-lodisseu-de-sal-un-projecte-educatiu-artistic-que-va-mes-enlla-de-les-aules/video/6146994/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3we16KJ_iKgjH3AQO49YuK2QOmvfMzIVffBUOMP-kA85iTyDnnf-peeco_aem_AdTI8ckhB1fAbkeSNR01sBeg0lm7fN0S7d_L3jhTTEyf9Iyfq2b8NlBxoaN5WDDR6MSOUe-_C8DJCb87cs3Nn37g#onboarding=true