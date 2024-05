ADHESIÓ A CARLES PUIGDEMONT

Si pogués votar dia 12 de maig a Catalunya votaria el MHP Carles Puigdemont. Va patir el 155, ha estat a l’exili quasi 7 anys. Ha mantingut el seu compromís amb la independència de Catalunya. Ha patit un assetjament ferotge per part de les estructures de l’estat espanyol, especialment de l’alta judicatura. Ha plantat cara a la persecució de l’estat espanyol, s’ha sabut defensar i ha mantingut la posició.

El President Puigdemont té experiència, voluntat política i capacitat per generar consensos i estratègies compartides entre les forces sobiranistes per dur endavant el Procés d’independència. També per defensar un finançament i un nou model econòmic i social més just perquè Catalunya pugui progressar en drets socials i culturals i pugui fer de la llengua catalana l’eix vertebrador de la Nació i del nou estat d’Europa.

Aquestes eleccions han de ser les del retorn, des de l’exili, d’un president preparat, compromès, ferm i amb capacitat per restablir la unitat d’acció de les forces socials i polítiques independentistes. Una Catalunya independent serà molt positiva per a la recuperació nacional de les Illes Balears i del País Valencià.

Visca Catalunya lliure!

Maria Antònia Font. (Col·lectiu Dones PPCC) PPCC. Illes Balears

Vicent Serra (Esmorzar de la Terra) PPCC. País Valencià

Joan Femenia (Muixeranga Segaria) PPCC. País Valencià

Jordi Sarrià (Jubilat de la banca) PPCC. País Valencià

Rafel Mira (Metge) PPCC. País Valencià

Antoni Montagut (Comerciant Jubilat) PPCC. País Valencià

Jaume Talents (Mestre i emprenedor) PPCC. País Valencià

Josep Lloret (Treballador de correu) PPCC. País Valencià

Javi Guillem (treballador de l’administració) PPCC. País Valencià

Pepe Romany (restaurador) PPCC. País Valencià

Laura Serra (professora Català) PPCC. País Valencià