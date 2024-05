[Trapezi 2024] Accidents, zones de confort i bombones de butà

Sense categoria

No hi ha circ sense emoció i no hi ha emocions sense circ. Tot va una mica aparellat. Ens ho va dir a la seva manera l’artista mallorquina Marilén Ribot, que ahir al capvespre va estrenar al Teatre Bartrina de Reus Cuirassa Oberta, un espectacle sobre els accidents en el circ i el dolor que causen les caigudes des de dalt d’un aparell aeri.

Ribot va descriure un accident que l’any 2012 la va deixar un quart d’hora en coma després de caure de la corda volant, el seu número estrella que va presentar durant uns anys al cabaret The Hole. En una altra de les caigudes, explica que l’any 2005 va caure d’un quadre aeri i va impactar contra un terra de formigó “dur i fred” a Estocolm mentre el públic menjava.

A través de diferents tècniques (llançament de ganivets, equilibris sobre ampolles o faquirisme) Ribot posa imatges al risc i crea també imatges per al dolor. Els accidents no són un tema gaire recurrent en el circ, tot i que sempre ha anat lligat a aquest art. I Marilén Ribot l’aborda de cara, sense dramatisme però posant en primer pla aquesta crua realitat.

Ákri, de l’artista Manel Rosés, també es va estrenar ahir. Vam caminar per unes altres emocions. De l’angoixa de Marilén Ribot al discurs absurd de Manel Rosés sobre l’espai: Què podem considerar dins i què és fora? Quan incloem algú, estem excloent ? Parlar una llengua exclou l’altra? Quina és la nostra zona de confort?

Rosés, a banda de ser un bon equilibrista, domina la comunicació verbal com pocs artistes de circ. I tot això al costat d’una ingent originalitat fan d’ell un dels artistes més interessants del panorama circense actual a Catalunya. Akri és un espectacle divertit, altament filosòfic i ple de sorprenents i excel·lents equilibris i desequilibris en una escala de 20 esglaons. També hi ha algunes cascades o caigudes sobre l’escala. Això sí, és una creació tan interessant que li faltaria allargar-la una mica més per acabar de ser completa.

I les emocions més extremes van arribar en un garatge muntat dins una carpa plena de bombones de butà. Cirque Inextremiste (veure imatge d’obertura) es va muntar una gran festa desenfrenada on tots els equilibris eren possibles. Un trio d’artistes manetes i manasses alhora van fer equilibris sobre taules de de fusta aguantades sobre bombones de butà. Una emoció bestial.