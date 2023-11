Admiro a totes aquelles persones que es fan la vida fàcil i agradable i que procuren fer el mateix als del seu costat.

Aquesta foto la vaig fer el dia de Tots Sants al cementiri de St Pere de Torelló i l’he triada perquè no entenc que si tots tindrem aquesta fi n’hi ha que malden sempre per no gaudir del present.

Hauríem d’intentar alliberar-nos en tots els sentits!

L’essencial doncs, només es veu amb l’estima cap a la vida 🙂