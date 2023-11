VISCA LA TERRA

LA MEVA OBRA LITERÀRIA DE NO-FICCIÓ.

LLIURAMENT NÚMERO 1.

ISBN: 83-300-6740-X

Xarxa Edicions (El Prat de Llobregat, 1982) – 160 pàgines –

PRESENTACIÓ:

Aquest llibre conté la transcripció fidel de les converses que vaig mantenir setmanalment, davant dels micròfons de Ràdio Sant Boi, amb els locutors i amics Miquel Murga i Maite Sadurní, del març al juliol de 1981, sobre els problemes i les alternatives que aleshores es plantejava l’ecologisme arreu del món, però molt especialment al Baix Llobregat i als Països Catalans.

Vaig decidir publicar aquelles converses radiofòniques tant per la bona acollida que van tenir en el seu moment, com per omplir un buit en la bibliografia ecologista en català, enriquida aleshores amb excel·lents textos teòrics però mancada d’obres divulgatives i de caràcter didàctic.

Considerava fonamental que la lluita ecologista fos assumida per les classes populars catalanes, i perquè això fos possible calia una constant tasca pedagògica i clarificadora, així com el plantejament d’alternatives engrescadores de canvi.

L’objectiu d’aquest llibre fou de contribuir a l’esmentada tasca, facilitant elements d’informació i discussió per a tots, però especialment per a aquells que s’incorporaven al moviment independentista i nacional-popular a través de la lluita ecologista.