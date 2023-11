VISCA LA TERRA Manual de l’ecologista català

LA MEVA OBRA LITERÀRIA DE NO-FICCIÓ.

LLIURAMENT NÚMERO 4.

Edicions Lluita (Sant Boi de Llobregat, 1989) – 125 pàgines –

PRÒLEG DE JORDI MONERS I SINYOL:

Si reculem més enllà del naixement de la història, i potser de la prehistòria i tot, si entrem de ple en el món misteriós i poètic de la llegenda i la mitologia que embolcalla la foscor dels temps més remots i obrim el gran llibre que ens ofereixen els savis de l’antigor, veurem com la primera pàgina que dediquen als Països Catalans és marcada amb el senyal del foc. Es tracta d’un cataclisme ecològic grandiós que devia espaordir els contemporanis i del qual els grecs encara en parlen impressionats: l’incendi dels Pirineus, una immensa foguerada que s’estengué de cap a cap de la serralada, i que, per la seva magnitud, arribà fins i tot a sonar-li el nom, Pirineu. Pyr, en grec, vol dir foc. Fou un fet real o una simple rondalla per a ser contada pels joglars a la plaça? Tampoc no podrem arribar mai al fons d’aquesta pregunta. Però el fet alarmant és que fossin els grecs, la primera superpotència que ens vingué a colonitzar, els que ho fessin públic. Fou i no fou? I si fou, fou qüestió de plusvàlua o bé un accident fortuït?…

En aquest llibre que tens a les mans, amic lector, l’autor ens presenta la seva visió ecologista, que proposa la transformació de soca-rel de la nostra societat present, abocada avui a un consumisme totalment insostenible. Tal com en l’economia, en la cultura o en la política, cal que en el gaudi i l’usdefruit de la natura no hi hagi ni privilegis ni monopolis. Tant el paisatge, com les fonts energètiques, com tota l’àmplia gamma de benifets que ens ofereix la natura han de posar-se al servei de tota la societat, i no pas d’una classe dominadora i minoritària. Les propostes que ens fa i les solucions que dóna no són particulars, sinó globals; no són reformistes, sinó revolucionàries; no es limiten a idees i paraules abstractes, sinó que les superen per fer-nos tocar els fets i les realitats…

No et limitis a llegir. Discuteix mentalment amb l’autor, i critica’l, si cal. I, sobretot, a partir d’aquesta lectura, engatja’t, si no ho has fet ja, en la lluita ecologista. Aquesta és una altra de les propostes del llibre. Només el nostre treball pot salvar-nos. Nostre: plural i primera persona.