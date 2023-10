La meva intervenció a Subur Negre

El pròxim divendres, 27 d’octubre, a les 10:15 hores, participaré com a moderador i ponent en la primera taula rodona del festival Subur Negre. El títol: Misèries i esplendors del món editorial. I m’acompanyaran Rosa Querol, Jordi Matamoros i Joaquim Micó. Espero, esperem, que no hi hagi problemes per fer-ho en català, allò de què surti algú del públic dient …no lo entiendo…

Serà a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, de la plaça de l’Ajuntament de Sitges.

Parlarem de la mercantilització del producte llibre, l’accés per part dels escriptors a les editorials i les formes de promoció i accés als lectors.

El festival Subur Negre, en la seva segona edició, se celebra divendres i dissabte, matí i tarda. El comissari és l’advocat i escriptor José Vaccaro Ruiz. I tant pels llibres que s’hi presenten com per la majoria de participants en les taules rodones, conferències i col·loquis, és quasi tot en espanyol. Com la majoria de festivals negres dels Països Catalans! Totalment en català només hi ha Tiana Negra, Taradell Negre i Creixell Crims. I, si no hi ha res de nou, a partir de l’any vinent tornarà El Vi Fa Sang, de l’Espluga de Francolí.