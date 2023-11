BARCELONA ’92. COM DESFER CATALUNYA

LA MEVA OBRA LITERÀRIA DE NO-FICCIÓ.

LLIURAMENT NÚMERO 3.

ISBN: 84-86175-1986

Edicions Lluita (Sant Boi de Llobregat, 1986) – 127 pàgines –

…L’oposició a la Barcelona olímpica la formen persones i col·lectius de procedències molt diverses i amb diferents graus de compromís. Des d’aquells que no veuen clar per què s’han d’esmerçar tants diners en un projecte com aquest, fins als que s’hi oposen més obertament per raons ecològiques, urbanístiques, nacionalistes, etcètera…

…A hores d’ara qui més qui menys ja ha pogut llegir força opinions que es manifesten en contra de les Olimpíades que Espanya vol celebrar a Catalunya…

…Només amb la plena llibertat i la plena capitalitat podrà Barcelona aconseguir desenvolupar tota la riquesa creativa que conté i que, tímidament, ha sobresortit en determinats moments de la història recent. Això no serà possible, però, mentre hi hagi barcelonins i barcelonines que pensin que la solució als nostres mals consisteix a espanyolitzar Catalunya o, en el millor dels casos, a catalanitzar Espanya. Postures ambdues demostratives d’un derrotisme freqüent en els pobles sotmesos: renunciar a ser un mateix per tal d’adaptar-se a la manera de ser de l’opressor. Jocs Olímpics i recuperació nacional són, en les actuals circumstàncies, objectius incompatibles…