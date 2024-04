I

Què farem, Toni? ‘I cartes que no lliguen’. Què farem? Demà al dematí, ans d’anar a Vinaròs, tiraré una tractorada de Nutrex cuajo. ‘I cartes que no lliguen’. No lliguen, company. I poc a poquet, esta manera ‘cotxa’ de caminar mos portarà a la nit. ‘Cuerpo a tierra!’ I en arribar a la nit riurem. I escriurem los consells que mos donem. ‘Amb reis i asos’. Esta vegada plorarem. Plorarem per les nits que hem deixat perdre. ‘Anem al cuc’? No muntaré a la city, que demà he de tirar una tractorada.

II

Este món està per evangelitzar. Això és així. Cada vegada la cosa se’n va més de mare. D’una altra manera, la vida seria una cosa més enraonada, més honesta, més feta a la mida de la bondat. Per a fer-nos una idea, només cal mirar l’entorn, escoltar les converses, deixar perdre el temps.

A la vida, va com va. Va com va, esta manera de viure. Una altra manera de viure és possible. Perquè esta manera hipòcrita de relacionar-se, no és manera d’entendre’s.

III

Ho veus, Toni? Què farem? La lletra és viva. La nostra manera de viure és més sana. D’una altra manera seríem com els altres.