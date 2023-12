Marc: 1, 1-8

Principi de l’evangeli de Jesucrist, Fill de Déu. Com està escrit en el profeta Isaïes: Heus aquí que jo envio el meu missatger davant teu, el qual prepararà el teu camí. Veu del qui clama en el desert: «Prepareu el camí del Senyor, feu rectes les seves sendes», Joan Baptista es feu present al desert predicant un baptisme de penitència per a remissió dels pecats. I acudien a ell tota la regió de la Judea i tots els de Jerusalem. I eren batejats per ell en el riu Jordà, tot confessant els seus pecats. I Joan portava un vestit de pèl de camell i un cenyidor de cuir a la cintura, i menjava llagostes i mel silvestre.

I predicava, dient: «Després de mi ve el qui és més fort que jo, i jo no soc digne d’ajupir-me davant d’ell per desfer-li la corretja de les sandàlies. Jo us batejo amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit Sant»