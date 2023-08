A quarts de set no pots. A quarts de set ho has donat tot al ball. Lo fetge. Escric des del refugi del forn on serveixen croissants i cafès. Amb gel. Deixem-nos de contemplacions que en compto 43 i acabo d’encomanar un pollastre rostit amb pataques. He sobreviscut i me n’he de fer a la idea. Si he sobreviscut, la vida continua, però ara mateix a fora respires un aire càlid que fa plorar. Estic meditant cardar el camp a Girona avui mateix, tancar-me a l’habitació de la ‘resi’ del Campus amb lo ventilador de cara i pregar per la salvació de la meua ànima fins que m’adorme.

Esta nit ho he donat tot, al ball. Lo fetge. Esta nit no sortiré, tot i que em trobo la mar de bé. Visca el pa i les ulleres de sol, que tot ho fan córrer riu avall.

PS. És un quart d’una i Cranquet segueix sense connexió.