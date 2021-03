Nova “normalitat” (i II)

Totes aquestes han d’estar presents de forma clara i contundent conforme ens anem apropant a aqueixa nova normalitat que tots ansiem, canviant tot allò que ens impedisca o ens tanque el desenvolupament dels avanços produïts. Més temps a les persones, a la seua vida, a la seua felicitat i al seu desenvolupament. Després hem d’arreglar els problemes socials, econòmics i polítics amb aqueixa forma d’entendre la vida.

Un bon començament d’aqueixa normalitat seria que la vacuna, peça clau segons els científics, fóra universal i arribara a tots els pobles del món de forma gratuïta i al més prompte possible. I que l’individualisme feroç, que fa que determinades persones es “colen” en rebre les vacunes, desapesca. Aquesta conductta és molt rebutjable. Vergonya hauria de donar-los usar els seus llocs de privilegi per al seu servei personal en lloc del servei del poble, que és per a la qual cosa estan ahí!

Els cristians hem de ser els primers a donar els passos cap a la nova normalitat, juntament amb els germans de bona voluntat d’altres religions, respectant les normes i les predileccions pels més febles i necessitats.

Caldria exigir més compromís amb la cura de la natura, superar la precarietat i exclusió del món dels qui no compten i assumir les múltiples crisis de convivència i desenvolupament socials i polítics que ja existien i que el COVID-19 ha posat de manifest com a ferides que impedeixen la convivència en aquest món de mort que estem patint. Eliminar, en definitiva, el que discrimina, el mortífer del mercantilisme i de la privatització per a centralitzar el desenvolupament en el que és comú i en la solidaritat que faran fugir les pors i les inseguretats. Queda tall d’obra!