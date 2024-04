EL PODER CORROMP A QUI EL TÉ (I)

Podríem definir l’abús com el tractament inadequat d’una persona, molt sovint per a obtindre un benefici injust o indegut. En aquest sentit es poden diferenciar diverses possibilitats d’abusos, entre moltes altres.

Abús físic: Podria considerar-se com a tal un forçament realitzat generalment amb algun tipus de violència o agressió a una persona per a aconseguir amb ell un comportament no desitjat per l’esmentada persona. El tipus d’abús físic pot considerar-se des d’un simple forcejament fins l’extrem causant d’homicidi.

Però també pot donar-se un tipus d’abús més sutil encara que no menys agressiu per això, que no deixa empremtes físiques, ni marques, ni blaüres…, però que és tan perjudicial o més inclús que el físic, com pot ser l’abús psicològic.

Abús emocional/psicològic: Entre les possibilitats d’exercir un abús emocional o psicològic, assenyalaria qualsevol acció que afecte la salut mental i el benestar d’una persona, tals com: l’ús d’insults, la crítica constant, la fustigació, tirar-li la culpa de tot a la víctima, ser possesssiu/a i gelós/a en extrem, mantenir-te allunyada o sense contacte amb la família i amics/es, la intimidació i la humiliació.

Un altre tipus d’abús emocional és l’aguait, l’assetjament escolar, a través de la intel.ligència artificial o l’assetjament a través de les xarxes socials: la qual cosa pot ser un patró de conducta aparentment no violent, però que produeix una agressió psicològica que afecta especialment l’autoestima de la persona els efectes de la qual poden ser davastadors arribant a conduir a les persones assetjades al suïcidi.

Abús sexual: L’abús sexual inclou forçar una altra persona a realitzar actes sexuals en contra de la seua voluntat, coaccionar la parella a tindre sexe sense protecció contra l’embaràs o contra malalties de transmissió sexual i intentar tindre activitat sexual quan la víctima no està totalment conscient, tem dir no o és un menor sobre qui s’exerceix una superioritat tutorial. En aquests casos l'”altre/a” és considerat com un simple objecte sexual.

Imatge: No és un joc. És abús. -La Paeria – Ajuntament de Lleida