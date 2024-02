Vicent Andrés Estellés a València i Barcelona (Sembra Llibres)

La veu d’un poble

Encara estem al·lucinant amb l’emotiu acte que vam fer el dimarts! Gràcies a totes i tots per omplir el vestíbul de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València en la presentació de la primera biografia de Vicent Andrés Estellés, escrita per Pau Alabajos. Va ser molt bonic fer un acte d’aquesta magnitud per retre homenatge al nostre poeta, al poeta del poble, i donar inici a l’any en què celebrem el centenari del seu naixement.

Vicent Andrés Estellés és un dels poetes més importants de la literatura catalana i, fins al moment, no tenia cap biografia publicada. És per això que per a nosaltres és tot un orgull publicar la seua vida, amb un treball excepcional de Pau Alabajos, per donar a conèixer la seua obra, les seues vivències i el seu llegat. Som moltes les persones per a qui Estellés és un referent, i és per això que no podíem celebrar millor aquest any tan especial que publicant Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble.