Capitalisme i els seus cants de sirena (I)

Primer cant de sirena: Adam Smith, un dels pares d’aquest sistema capitalista que ara patim, afirmava: “L’egoisme personal és el motor que impulsa l’economia, perquè l’home és bàsicament egoista i busca el seu propi benestar. Això és el que estimula la seua creativitat i motiva el seu esforç. L’egoisme de cada ciutadà unit al de la resta és el que fa progressar una societat”. Avui podem dir al mestre Smith que les seues teories són falses. Que el sumatori d’egoismes no dóna com a conseqüència una enorme solidaritat, especialment amb els més vulnerables, sinó que crea una societat basada en el “campe qui puga”, és a dir, la llei de la selva.

Segon cant de sirena: l’ésser humà pot ser egoista, quin dubte cap, però també solidari, responsable, compromés, bona persona… i moltes coses més. Tot depén de l’aspecte ètic i intel.lectual que es desenvolupe i segons el que s’eduque aqueixa serà la societat que contruïm. Lògicament, al capitalisme sols li interessa desenvolupar l’aspecte egoista de l’ésser humà, perquè necessita aqueix perfil de ciutadà per a poder mantindre un sistema pervers, egoista, inhumà, que fa aigües el mires per on el mires.

Tercer cant de sirena: segons Francis Fukuyama, conseller d’estat per a assumptes econòmics del Gabinet Reagan, “hem arribat a la fi de la història”, és a dir, arrere quedaren els socialismes, comunismes, i altres experiments socials que s’han vingut provant en èpoques anteriors. “Ja hem arribat al sistema definitiu: El capitalisme”.

Però el capitalisme s’ha manifestat davant de qualsevol observador apocat, com una patologia global, perquè els seus efectes són perniciosos per a les persones en general, especialment per als més vulnerables. De moment, és l’únic sistema assumit globalment (no vol dir que no puga haver-n’hi altres, encara que de moment no són universalitzables), però ha demostrat ser nefast per a la humanitat.