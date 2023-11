Un poquiu de res

De la darrera parada n’han sortit 315 litres d’un oli que no té defectes, que no té res a vore amb qualsevol llampant. En vore a ma mare contenta en tinc prou. Ara cal seguir collint, que enguany los arbres venen carregats.

Del molí estant, m’ha sorprès apreciar com d’una furgoneta descarregaven oliva d’ullastre. A casa també en tenim i sempre la deixem pel final a l’hora de collir-la. M’agradaria poder fer un monovarietal d’oliva d’ullastra, d’acebuche, com en diuen en castellà, però si no la molc jo en cofins diria que mai aconseguiré fer-ne, bàsicament perquè els sistemes integrats Pieralisi treballen bé a partir d’una càrrega de 500 quilos d’oliva.

Seguim.