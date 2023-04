Quan lo misteri del malmet vingue a trobar, és ben senzill allò que has de fer: marxar amb la promesa que pel camí no deixaràs que et seduixe amb la seua mirada.

Mantingue’t ferm en les teues conviccions i mai enganyes a ningú, perquè aleshores t’enganyaràs a tu mateix. Planta cara a la mentida i a la fi, amb la teua bonesa humana, mai deixaràs de ser aquell àngel que salvarà els desvalguts. Només per això ja paga la pena sobreviure a la ignomínia dels orgullosos.

Quan el misteri del mal et vingue a trobar, foragita’l en silenci i fuig lluny, cap a un altre racó de món.

Que la vida t’aculle en la seua bonesa. Ser catòlic no t’exhimirà mai de passar mals moments a la vida, sinó al contrari, però sí que et farà ser aquella persona humil davant de la resta de germans, d’aquesta humanitat que vas coneixent pel camí de la vida a la Terra. Sigues conscient.

Segur que en un moment o altre et sentiràs defallir, potser acabaràs odiant aquell qui fa el mal o el provoca, però poc a poc aprendràs que allò que val és el combat per la bonesa i que a la bonesa s’hi arriba a través de l’amor, de la veritat, a través de Déu.

Cerca a Déu amb la pregària, l’Eucaristia i les Escriptures. Que en nom de la modernitat ningú et faça creure que el teu camí és l’equivocat. Plora i somriu quan el jutge falle contra tu. Reposa quan, després de plorar, t’adones que hi ha el pecat en aquells que t’han assenyalat i condemnat.

Pot ser que aleshores et desesperes, pot ser que et passes la vida perdent greument allò que per a tu és sagrat. És possible que vulgues morir, deixar de viure abans que Déu et cride al Cel. Arribada aquesta hora, saps que no tens un altre remei que esperar i ressignar-te a la seua voluntat.

No tingues mai por de confiar la teua ànima a Déu. Mai tingues por de confiar la teua humanitat a Déu. Recorda allò que va dir Einstein: ‘Déu no juga als daus’. Respecta la seua voluntat i sigues aquell combatent per la pau, aquell testimoni que mai morirà, aquell que deixa un rastre d’amor i bondat allà on va. Perquè, certament, així mai morirà la teua ànima.