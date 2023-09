Enguany estem de sort. Lo tractament que he fet a les oliveres ha donat un resultat molt òptim. La clau, un producte fitosanitari que he aplicat quatre vegades, juntament amb el tractament pel repilo i la mosca. Estic molt content i per bé que m’agrada compartir los coneixements i les sorts, qui vulgue que l’aconselle, que m’escriga per correu (veure la pàgina L’autor del bloc). Manos, passeu del 15-15 i invertiu en foliars). Millor: guano quan vingue a ploure i el tractament que jo he dissenyat sense gastar-me un duro en enginyeries.

De fet, no té cap misteri: quant més sucre, més dolç. Però amb los productes adequats. Barats, per a atomitzadors de mil litres, sense escatimar, però sempre respectant la dosi. Una agricultura respectuosa amb la tradició i l’ecologia del territori.

Qui vulgue Oli d’oliva verge extra Aran, a 7 euros l’envàs de vidre en format dòrica, que m’escriga. Per a fer regals de Nadal o per a assaborir la qualitat d’un oli d’oliveres mil•lenàries i centenàries de la partida de l’Arion d’Ulldecona, que m’escriga. Jo mateix les faré arribar. Aprofiteu, que l’or líquid no té preu.