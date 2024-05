Also im Moment sieht es danach nicht aus. Puigdemont hatte vor der Wahl gesagt, er würde gerne als Regionalpräsident oder als potenzieller Regionalpräsident zurückkommen. Dann käme er zurück nach Katalonien. Aber dafür fehlt ihm im Moment schlicht die Mehrheit. Zwar gab es bei seiner Partei Junts einen Puigdemont-Effekt von plus drei Sitzen. Aber die anderen Separatisten-Parteien, mit denen er gerne koalieren würde, haben verloren.

Kristina Böker:

Doncs, de moment no ho sembla. Puigdemont va dir abans de les eleccions que li agradaria tornar com a president regional o possible president regional. Llavors tornaria a Catalunya. Però de moment, simplement no compta amb la majoria per necessària per a això. És cert que va haver-hi un efecte Puigdemont de tres escons més pel seu partit Junts. Però els altres partits separatistes, amb els quals li agradaria formar una coalició, han perdut.

Els guanyadors de les eleccions són els socialistes, que abans van celebrar darrere de mi al seu principal candidat, Illa. En teoria, tindrien majoria per una aliança de partits d’esquerres. No obstant això, també necessitarien als separatistes d’esquerres. I ells ja ho han rebutjat.

Conclusió d’aquesta jornada fins ara:

La formació de govern encara està totalment oberta. Tot és possible, inclòs un govern en minoria o fins i tot noves eleccions. I les eleccions no es van decidir pel separatisme, sinó que els votants es van interessar per altres qüestions: Per l’escassetat d’habitatges, per qüestions socials i per fer front al canvi climàtic.