Fills de la fam, de Lourdes Boïgues.

Després del cop d’estat feixista i la guerra que va venir després va venir la repressió i la fam, gràcies a les ridícules polítiques econòmiques dels sublevats i a la seua intenció d’anorrear el màxim possible als perdedors. Aquesta novel·la té uns protagonistes físics, la família de Teresa i Pasqual, però com diu l’autora en té un altre més abstracte que va travessant tota la narració: la fam. Aquesta fam que causada pels vencedors que no saberen o no volgueren guanyar i que tantes víctimes, de manera directa o indirecta, va provocar. La trama secundària del nadó trobar mort i la investigació subsegüents li dona més consistència al relat i a més l’autora l’utilitza per mostrar més clarament la corrupció dels feixistes guanyadors, corrupció que per desgràcia encara en tenim prou exemples actualment.