Torna passar el tren de la Independència. …

Refer la coordinació i la unitat.

Investir Puigdemont, ara!

Ara és l’hora. Altra volta passa el tren de la Independència per una de les seves més petites estacions.

Refem i creem de nou, molt urgentment, la unitat i coordinació en igualtat i respecte, entre ER, Junts, CUP, Alhora i més partit petits. Ara, per tal de poder investir Puigdemont, que ara mateix és el més ben posicionat dels independentistes per esdevenir el proper President de la Generalitat de Catalunya.

Per la Llengua, per la Nació i per a la Independència.

Jo també us ho dic!

“… que no hi ha excuses possibles ni cap argument per a impedir-nos de fer política. Llevat que nosaltres –els independentistes– assumim voluntàriament i dòcil el paper de colonitzats. De febles. D’indignes de participar en la política.” (Vicent Partal)”

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial del Berguedà.

L'hora de fer política: no és inevitable que governe el PSC.

Un col·lectiu de militants d'ERC demana la renúncia de tota la direcció del partit.

De 39 escons a 42: la loteria del darrer escó va tocar sencera al PSC.

'La tertúlia proscrita': Per a l'independentisme no ha acabat res.

