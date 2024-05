Manifest Trobades 2024

Des d’Escola Valenciana fem una crida a l’acció col·lectiva i interseccional per la llengua, amb alegria i esperança, per tal de cuidar la nostra cultura i el patrimoni. En un context de gran hostilitat política i social envers la nostra identitat, ens cal reivindicar la diversitat i la unitat, assumir la veu del nostre poble. La nostra llengua arrela, integra i cohesiona, tot i la seua diversitat arreu dels territoris, és clau de convivència.

Històricament, el valencià ha estat la llengua del País Valencià. Encara ara és l’element més important que ens identifica i ens singularitza, independentment dels orígens de cadascú.

Com a qualsevol país d’acollida amb llengua pròpia, la millor manera de formar part de la seua societat és parlar-la, sentir-la i, per això, els seus parlants han de mostrar-la, donar-la, ensenyar-la, no amagar-la. Per eixe motiu ens trobem ací, per a teixir els llaços.

La manca d’oferta cultural, com ara en les plataformes audiovisuals i les xarxes socials, arracona la llengua. Necessitem amb urgència polítiques lingüístiques que afavorisquen el màxim consens social. Polítics que estimen i respecten el valencià, que l’usen en públic, que no el menyspreen ni el desacrediten. Que no ataquen els seus orígens, ni neguen la seua identitat. Que no alimenten l’autoodi i l’odi, la difamació ni la censura. Calen administracions que reafermen la nostra llengua i cultura per a no comprometre el present i el futur del poble valencià.

Tot i que l’horitzó potser és més incert que en altres ocasions, des d’Escola Valenciana i cadascuna de les coordinadores que la formem, seguim treballant per assolir la plena normalització lingüística. Per a això, necessitem persones activistes, compromeses i amb consciència lingüística i cultural, com tu.

La pervivència del valencià, però, no depén només de l’escola: cal garantir contextos socialitzadors on la gent puga expressar-se lliurement en la nostra llengua, com també espais que faciliten l’ús del valencià fora dels espais educatius: activitats esportives, artístiques, grups culturals… per a normalitzar la llengua en tots els àmbits.

A Escola Valenciana venim de lluny, i més lluny que arribarem perquè any rere any omplim els carrers, com hui, com cada any. I els haurem de continuar omplint: ens pariren per vetllar en la llarga nit del nostre poble. Així doncs, hui cal que et sumes, que et faces activista per la nostra llengua i per la nostra cultura. Pel nostre futur.

Fem poble, parlem valencià!