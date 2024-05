«Philip Larkin, un gran poeta anglès» Xerrada de Josep M. Jaumà

El passat trenta d’abril vam tenir el gran plaer de rebre de nou a Josep Maria Jaumà, per parlar-nos de la poesia de Philip Larkin. Tot just fa un any ens va oferir la magnífica xerrada sobre l’evolució de la poesia de T.S. Eliot.

Jaumà, gran coneixedor i admirador de la poesia de Larkin, és doctor en Literatura Anglesa per la Universitat de Barcelona amb una tesi precisament sobre la poesia de Philip Larkin. Va ser catedràtic d’anglès a diversos Instituts i va impartir classes de Literatura Anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha traduït principalment poetes en llengua anglesa moderns com Philip Larkin, Robert Graves, Thomas Hardy, Robert Frost, Shakespeare i W. B. Yeats, entre altres. Més recentment, ha traduït la Poesia completa de T. S. Eliot (2021).

Ha rebut diferents premis: destaquem els dos Premis de la Crítica Serra d’Or a la traducció els anys 2016 i 2022 per Irlanda indòmita, una gran antologia de l’obra de Yeats, i per Poesia completa de T. S. Eliot, respectivament.

Josep M. Jaumà va introduir la poesia de Philip Larkin a casa nostra, tal com ens explica Marcel Riera en el pròleg del llibre Finestrals (High Windows, Philip Larkin); quan ningú no el coneixia a Catalunya, va traduir cinc poemes del llibre The Witsum Weddings (1964), en versió bilingüe a la Revista Quaderns Crema, el 1982; el mateix any va escriure un article sobre Larkin en la Revista Els Marges: “El llindar gastat i el poeta Philip Larkin”; i el 1986, pocs mesos després de la mort del poeta anglès, Edicions el Mall va publicar l’antologia bilingüe, Aquí. Trenta poemes, traduïda pel nostre convidat. Aquest llibre és una joia per l’acurada selecció i la molt bona traducció, únicament es pot trobar a les biblioteques. En canvi, sí que es poden trobar a les llibreries les traduccions de Marcel Riera: Finestrals, LaBreu, 2009; traducció del llibre “High Windows” i La vida amb un forat a dins, antologia editada per Quaderns Crema, 2021.

També s’ha traduït al català una de les dues novel·les que va escriure: Una noia a l’hivern.

Trobareu, a continuació, un resum de la xerrada que va oferir-nos en Josep Maria Jaumà sobre l’obra d’un dels poetes anglesos més importants de la segona meitat del s. XX, molt allunyat poèticament de T. S. Eliot.

Josep Maria Jaumà ens va fer una introducció sobre la vida de Philip Larkin i a continuació ens va parlar dels trets fonamentals de la seva poesia.

Philip Larkin va néixer el 1922 a Coventry, una ciutat que va patir bombardejos intensos durant la Segona Guerra Mundial. Una dada rellevant sobre el seu pare és que el va portar, de nen, a visitar Alemanya en l’època del nazisme. Estudia a Coventry i en els seus primers escrits de joventut imita els Romàntics. El 1940 va a la Universitat d’Oxford (no el van allistar a l’exèrcit per la gran miopia que patia). Allí va conèixer un grup de joves fanàtics del jazz tradicional (posteriorment, seria el crític de jazz del Daily Telegraph). En la universitat continua escrivint poemes; alguns li publiquen en revistes i amb els que no li publiquen fa uns quadernets que va mantenir inèdits (se n’han trobat set amb els poemes de joventut mecanografiats).

El 1945, va continuar explicant Jaumà, una editorial petita li publica el seu primer llibre The Norh Ship, molt allunyat de la poètica del Larkin que coneixem; és un llibre en què imita Yeats. Quan deixa la universitat, el 1946, en plena postguerra, troba una feina de bibliotecari en un poble petit. Durant aquella època escriurà dues novel·les (Jill i A Girl in Winter) que publicarà sense cap èxit. En 1947 torna a intentar-ho amb el llibre de poesia In the Grip of Light, però cap editor dels set que va visitar a Londres, va accedir a publicar-lo. Aquest llibre queda oblidat (en les obres completes en podem trobar algun poema).

Finalment, va explicar en Jaumà, el 1949 el contracten com a bibliotecari de la Universitat de Belfast, i allí comença el millor Larkin. Hi coneix els grans poetes irlandesos, com el Seamus Heaney, que posteriorment va rebre Premi Nobel de Literatura. Cinc anys més tard, el 1954 el contracten en la universitat de Hull, al nord d’Anglaterra (Yorkshire), on viurà fins a la mort. A Larkin, segons ressaltà Jaumà, li agradava viure en aquest poble tan allunyat de Londres, un indret tranquil on rebia molt poques visites. Es va fer càrrec de la biblioteca de la Universitat i en va ser el responsable de l’ampliació; una feina àrdua i satisfactòria que va durar molts anys. El 1955, una editorial petita de Hull li publicà el segon llibre de poemes The Less Deceived; el títol fa referència a les paraules de l’Ophèlia, de Hamlet (“I was de most deceived”)… Aquest llibre va tenir un èxit immediat i és el fonament de la seva trajectòria poètica. El nou estil copsa la realitat desencisada del país.

En Jaumà va remarcar que Larkin havia publicat el seu primer llibre el 1945; va trigar deu anys a escriure el segon; de nou, trigarà nou anys més a escriure el següent, The Whistun Weddings (Faber & Faber, 1964); i tornarà a publicar al cap de deu anys el seu darrer llibre, High Windows (Faber &Faber, 1974). Quatre llibres de poesia publicats, de 1945 a 1974, i molts poemes escrits que no va voler publicar mai.

Pocs anys després de la publicació del seu darrer llibre, mor a seixanta-tres anys (el 1985) sense haver escrit gaires poemes més; un dels millors n’és “Aubade” (un poema en què prediu la seva mort).

Sobre el personatge, en Jaumà va destacar que era esquiu amb la premsa, els premis, els actes col·lectius i les festes. Era molt conservador, thatcherista.

El nostre convidat va remarcar que la poesia de Larkin va connectar amb el gran públic; uns lectors que formaven part d’una societat frustrada; n’havien patit molt durant la Segona Gran Guerra en un país que havia perdut el seu imperi, el seu lloc en el món. Philip Larkin contempla la vida com una frustració de les esperances; el poeta sempre opta per la soledat i l’art com a únic camí per autorealitzar-se, però que, tanmateix, no el poden satisfer. Considerava la vida col·lectiva, l’amor, el matrimoni, el sexe…, dispersions d’un mateix; la vida és l’únic que tenim. La mort, per tant, és la gran fatalitat. L’humor de Larkin és sardònic, sovint agressiu, però alhora el que diu és molt seriós, profund i reflexiu. No és una poesia sentimental feta per consolar-nos de forma superficial. Segons Jaumà, la seva poesia, malgrat tot, pot consolar el lector si s’identifica amb la profunditat del discurs del poeta. Larkin fa una reflexió personal molt honesta; no repeteix els tòpics, i escriu amb una veu punyent, reconeixent l’error de la seva posició. Amb tot i amb això hi trobem esperança i compassió, en la seva poesia. També té moments (en grans poemes com “Churg Going”o “The Witsun Weddings”) que desvetllen la possibilitat de transcendència més enllà del seu propi escepticisme i fins per damunt de les desgràcies humanes. Va escriure alguns poemes que parlen de la bellesa (“Lines on a Young Lady’s Photograph Album”) i de la felicitat (“At Grass”).

Josep M. Jaumà va afirmar que Larkin compartia moltes semblances amb el gran romàntic Wordsworth, tot i que d’entrada no ho semblés. Philip Larkin respecta rigorosament la tradició poètica: manté l’estrofa, el metre i la rima clàssics. Ara bé, el llenguatge que hi trobem dins d’aquest esquema és col·loquial i alhora ric, a voltes cru, en definitiva el llenguatge que fem servim en la vida quotidiana. El gran mèrit de Philip Larkin és que el lector, en llegir els seus poemes, no s’adoni d’aquesta forma, que hi llisquin com un text conversacional. El treball que fa és intens i rigorós; hi ha poemes que va trigar sis anys a acabar-los. De molts en feu vint, trenta, o més pàgines d’esborranys corregits i, com va dir en Jaumà, deixà molts poemes inacabats o sense publicar.

En Josep M. Jaumà va començar llegint un poema que ens parla del moment en què el jove Larkin troba dispesa en el poblet on exerceix la primera feina de bibliotecari.

MR. BLEANEY

«L’habitació de Mr. Bleaney; aquí

visqué quan treballava a Bodies, fins

que se’l van emportar.» Esfilagarsades

cortines curtes amb flors deixen veure

un terreny ple d’herbots i de brutícia,

per construir. «Mr Bleaney tenia

cura del meu jardí personalment.»

Llit i cadira recta, una bombeta

de seixanta, cap lloc per bossa, llibres

ni penjador. «Me la quedaré.» I jec

on Mr Bleany jeia, i faig servir

el seu mateix cendrer-record, i miro

d’ofegar amb cotó fluix a les orelles

els sorolls de la tele que ell li va

fer comprar. Ja em sé els hàbits seus. com l’hora

de l’esmorzar, o si preferia suc

o salsa; les sortides anyals, sempre

alas mateixos indrets: la gent de Frinton

que el tenien amb ells per les vacances,

i per Nadal a Stoke, amb la germana.

Però si contemplava el rígid vent

empènyer els núvols, jeia al ranci llit

dient que això era casa, somrient

i tremolant, sense espolsar el temor

que la manera com vivim mesura

allò que som, i que als seus anys i encara

sense res més que un caixot llogat era

que no valia gaire més, no ho sé.

Traducció de Josep M. Jaumà, del llibre Les noces de Pasqua (The Witsun Weddings, 1964)

Els components del grup vam llegir, amb els comentaris posteriors de Jaumà, una selecció de poemes de Philip Larkin.

FINESTRALS

Quan veig una parella de xiquets

i em penso que ell la carda i ella pren

la píndola o que porta un diafragma,

ja sé que això és el paradís

que els vells han somniat tota la vida…

capteniments i promeses deixats

de trascantó, com un tractor antiquat,

i els joves, tots avall pel tobogan

de la felicitat inacabable.

Però em pregunto si fa quaranta anys

algú em mirà i pensà: Això serà viure;

ja sense Déu ni suar en la foscor

per l’infern i la resta, o amagant

el que pensaves del mossèn. Els d’ara

baixaran lliurement pel tobogan

com condemnats ocells. Però a l’instant

més que paraules veig alts finestrals

amb vidres plens de sol

i, més enllà, l’aire blau i pregon

on no hi ha res, ni és enlloc, ni té fi.

Traducció de Josep M. Jaumà, del llibre Finestrals (High Windows, 1974) dins Aquí. Trenta

Edicions del Mall, 1986

SIGUI AQUEST EL VERS

T’han ben cardat, els teus papàs;

sense voler, però ho han fet.

T’han passat tots els seus defectes

—sols per a tu— i algun de més.

Però també els van cardar a ells

uns altres folls amb vells jaqués

que s’escanyaven l’un a l’altre

i alhora es feien els severs.

Passa de mà en mà la misèria

que es va esfondrant com un abís.

Tu, doncs, tan aviat com puguis

toca el dos i no tinguis fills.

Traducció de Josep M. Jaumà, del llibre Finestrals (High Windows, 1974) dins Aquí. Trenta poemes

Edicions del Mall, 1986

VERS DE SOCIÉTÉ

La dona i jo hem escrit a uns quants beneits

per si volien venir a perdre el temps

amb nosaltres. Vindràs? I un colló, amic.

El dia ja s’acaba.

Alena el gas, hi ha remor d’arbres foscos.

Benvolgut Warlock-Williams: —doncs— Em temo…

Que estrany com es fa dur d’estar tot sol.

Podria, si ho volgués, passar-me els vespres

amb un got de xerès aigualit, fent

que escolto el xafardeig d’una bruixota

que no ha llegit res fora de La Moda:

pensar en tot el temps lliure que ha volat

cap al no-res, havent-lo omplert només

amb cares i coberts, no aprofitant-lo

sota d’un llum sentint el pas del vent

i sortint a mirar la lluna prima

afilada per l’aire.

Una vida; amb renys ens han fet creure

que Tota solitud és egoista.

Ningú ja no creu més en eremites

parlant amb Déu (que tampoc no hi és); tots

voldríem sempre afecte, que vol dir

que l’haurem de tornar.

La virtut social. ¿Són les rutines,

jugar a ser amables, com anar a l’església?

¿Ens avorreixen, no ho sabem fer bé

(parlar amb un ase del seu neci llibre)

mes tractem de sentir-ho, car, per groller

que ho fem, ens mostra el que hauria de ser?

Massa subtil, massa decent. Oh llamp,

només els joves s’estan sols i lliures.

S’escurça el temps per a la companyia

i seure sota un llum sovint no ens porta

pau, sinó d’altres coses.

Més enllà hi ha el fracàs i la recança

xiuxiuejant: Warlock-Williams: i tant!…

Traducció de Josep M. Jaumà, del llibre Finestrals (High Windows, 1974) dins Aquí. Trenta poemes

Edicions del Mall, 1986

XX

Veig que arrosseguen una noia

pels canells, per un camp de neu brillant,

i no hi ha res dins meu que es resisteixi.

En altres temps no hauria estat així,

m’hauria mort de gelosia inútil;

ara sembla que em manqui subtilesa

i sóc senzill com el que veig:

no res més que un parell d’ulls febles.

Hi ha neu pertot,

neu dins la llum encegadora.

Fins neu a flocs als cabells d’ella

mentre riu i embranzeix i fa que lluita;

i malgrat tot em sap cap greu,

no sento ni la fúria ni la joia

d’ella dins meu,

ni ho sentiria contemplant-la una hora.

Segueixo passejant, doncs. Potser tot

el meu desig (malaltissa esperança

d’esdevenir com ara ella) s’ha fos.

Per primer cop estic content de veure

amb quin pobre morter i amb quins maons

haig de bastir, sabent que no podré

ni en setanta anys arribar a ser més home

que avui: un sac damunt de dos bastons.

Segueixo passejant. Però el primer

maó ja està posat. ¿Com, si no,

dos vells esparracats traient la neu

m’enardirien altre cop?

¿Com traurien la noia del meu cor

sense fer res més

que estar tossint al sol,

ajupir-se i llençar neu dins d’un carro?

Tanta bellesa m’asseca la gola.

Ara ells expressen

tot el plaer de dur un abric gastat,

d’actuar amb pacient desesperança

i d’ignorar els silencis de la mort,

no pensant més enllà d’allò que toquen,

d’envellir i, tanmateix,

seguir endavant sense alè, inútilment.

Oh maleïts aclariments i versos!

Ser aquella noia!… però no és possible.

Ara la meva tasca ha de ser aprendre

quants cops haig d’ajupir-me a treure neu:

i fins que visqui repetir

que tot és fet i refet

a cops de pala;

que cada dia i gest desesperats

basteixen els cimals des d’on l’esperit

salta: bèstia tan innocent

i fabulosa que mai no dorm;

si jo servés contra tot argument

la imatge com de neu d’un unicorn

potser davallaria finalment

i en mi es vindria a aixoplugar

posant-me el seu corn d’or dins de la mà.

Traducció de Josep M. Jaumà, del llibre El vaixell del nord (The North Ship, 1945) dins Aquí. Trenta poemes

Edicions del Mall, 1986

PARLAR AL LLIT

Parlar al llit hauria de ser més fàcil,

jeure-hi junts ve de molt enrere,

un emblema de dues persones que són sinceres.

Però el temps passa cada cop més silenciosament.

A fora, el neguit incomplet del vent

alça i escampa els núvols dalt del cel,

i ciutats fosques s’amunteguen a l’horitzó.

Cap no es preocupa per nosaltres. Res no mostra per què

a aquesta distància única de l’aïllament

cada vegada és més difícil de trobar

paraules que siguin a la vegada certes i amables,

o gens falses i gens desagradables.

Del llibre Les noces de Pasqua (The Witsun Weddings, 1964) dins La vida amb un forat a dins. Poesia escollida.

Traducció de Marcel Riera

Quaderns Crema, 2021

IGNORÀNCIA

És estrany no saber res, no estar mai segur

de què és veritat o correcte o real.

però estar obligat a puntualitzar «o això em sembla»,

o «doncs bé, diria que és així»,

«algú ho ha de saber».

És estrany desconèixer com funcionen les coses:

la seva traça per trobar el que necessiten,

el seu sentit de la forma i la meticulosa disseminació

de la llavor, i la voluntat de canviar;

sí, és estrany,

fins i tot vestir aquest coneixement—perquè la nostra carn

ens envolta amb les seves decisions—

i tanmateix gastar tota la nostra vida amb imprecisions,

que quan comencem a morir

no tenim ni idea de per què.

Del llibre Les noces de Pasqua (The Witsun Weddings, 1964) dins La vida amb un forat a dins. Poesia escollida.

Traducció de Marcel Riera

Quaderns Crema, 2021

AQUÍ

Desviant-me del trànsit i les ombres

industrials i riques, cap al nord

tota la nit; desviant-me per camps

massa empobrits per poder dir-ne prats,

i ara i adés un lloc amb nom grotesc

i obrers matinadors; vaig, solitari,

envers cels, espantalls, pallers, faisans

i llebres, vora el riu lent, eixamplant-se,

núvols d’or apilats i fang que brilla,

confluint amb sorpresa a la ciutat

on s’apleguen estàtues, torres, grues,

carrers amb gra escampat, riu amb barcasses

i la gent dels suburbis que ha vingut

amb trolebusos, per la carretera,

i ara empenyen les portes grans de vidre

cap als seus somnis: robes, atuells

barats, calçats, batidores, gelats,

torradores, rentadores elèctriques…

Gent a preu mòdic, de ciutat i simple,

que viuen on sols vénen venedors

i parents, pastoral que put a peix

amb vaixells i museu de l’esclavatge,

consolats, tatuatges, dones fosques;

i enllà de llur mur toix i hipotecat

alts camps de blat que tot seguit s’ombregen,

isolats pobles on la soledat

clarifica les vides. El silenci

cau, aquí, com la calda. S’espesseixen

les fulles i floreixen les maleses,

van fent via les aigües oblidades,

puja un aire poblat i lluminós;

i més lluny del blau neutre de roselles

fineix de cop vora una platja amb còdols

la terra. Aquí hi ha vida sense límits:

de cara al sol, callada, inabastable.

Traducció de Josep M. Jaumà, del llibre Les noces de Pasqua (The Witsun Weddings, 1964) dins Aquí. Trenta poemes

Edicions del Mall, 1986

Agraïm sincerament la sessió que ens va oferir Josep M. Jaumà sobre la poesia de Philip Larkin. Ens va donar les claus per gaudir-la encara més; va explicar el context històric, social i personal de l’obra d’un dels grans poetes anglesos del segle XX, així com els aspectes fonamentals de la seva poesia. Va ser un privilegi que no oblidarem.

Gràcies a Ferran d’Armengol per les fotografies.