I

Lo dia abans de muntar a Girona el passo a Barcelona, al barri. I la nit abans acostumo a llogar una pel•lícula d’AppleTV. Per bé que no miro la ‘tele’ i tampoc vaig gaire al cinema, llogo pel•lícules en esta plataforma.

Ara acabo de vore ‘Habemus papam’ (2011) i he quedat meravellat a causa del missatge que transmet, valent i profund. Diu la sinopsi que es tracta d’un d’una comèdia, però en qualsevol cas es tracta d’una comèdia amb verí. Bé, jo penso que es tracta d’una comèdia amb un rerefons dramàtic. Vegeu-la i, si voleu, deixeu-me un comentari i en parlem.

II

Un amic editor m’ha escrit un missatge per dir-me que ajudaria a moltes persones si endrecés les memòries que tinc escrites i en fes un llibre. Es tracta, evidentment, d’un amic que no llegeix lo meu bloc, on hi tinc les memòries encriptades.

III

Ha arribat l’estiu. Hauria de cremar molta rama que, per bé que ja fa un parell d’anys he tornat a excavar en ‘urgències’ i ‘preventives’, no trobo mai lo moment de posar-m’hi. Temps per arruixar el Nutrex, això sí.

IV

Ara mateix corre l’aire. Per un moment he imaginat que estava a una caleta del meu poble, enlloc de la terrassa on acostumo a dinar. La sensació de llibertat que experimento és total, talment com si el temps s’avancés al fet de viure.

Mai passeu por. Esta és la premisa primera i sobre la qual podreu edificar qualsevol futur. Tot ve a ser aproximat, relatiu i transitori.

Sants, 11 de març – Domeny, 15 de març