I

Maquilleu amb fang los vostres rostres: vencerem els bons perquè els covards estan massa enfeinats en cercar els culpables i mentir en nom de la seua veritat interessada. Arribarà l’hora que mos trobarem i mos adonarem que tenim històries compartides: ‘si mos haguéssem conegut abans, però érem tant lluny l’un de l’altre…’

II

Sigues lliure: parla, escriu sensé censures! Quan la malaltia t’arracone i estiga la mort covejan-te serà, poster, massa tard. Estudia, escriu, assenyala sense por els covards!

III

Sobretot, mulla’t. No et van educar per ser un covard, sinó per emprar el silenci que els derrotarà, que els deixarà indefensos. Sigues poble: deixa que les guilles s’empassen el verí.