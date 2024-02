Manifest conjunt de la Xarxa Aigua Ebre

Manifest de Xarxa Aigua Ebre

La gestió d’un bé tant preuat com l’aigua està generant cada vegada més preocupació a la població de les Terres de l’Ebre. Per aquesta raó les entitats que signen aquest manifest es comprometen a treballar conjuntament en benefici de la millora d’esta gestió i, com a punt de partida, volem aportar la nostra diagnosi de la situació i les nostres propostes d’accions a dur a terme de manera urgent.

Com a punt fonamental que guia l’anàlisi considerem imprescindible la presa en consideració de que l’actual model de creixement econòmic representa una fugida cap endavant que no té suficientment en compte ni la necessària ADAPTACIÓ EQUITATIVA AL CANVI CLIMÀTIC ni un veritable REEQUILIBRI TERRITORIAL que s’allunye de la disfunció entre recursos i necessitats que tant està perjudicant especialment al nostre territori.

En relació a l’aigua per als USOS DOMÈSTICS assenyalem que:

-Hi ha una seriosa falta de transparència i promptitud en la comunicació de les dades de la qualitat de l’aigua que bevem

-Constatem la greu contaminació dels aqüífers i la seua falta de protecció i de plans de recuperació.

-La gran quantitat de fuites fa palesa la carència d’un manteniment adient de les canonades, no només de les conduccions d’aigua potable, sanitàries i d’usos agrícoles, sinó també de les de drenatge i desaigües per evitar inundacions, així com la necessària substitució de les que encara són d’uralita.

I pel que té a veure amb els RECURSOS MEDIAMBIENTALS fem notar que:

-No hi ha una planificació de conca adequada i l’anomenada interconnexió de xarxes vol aparentar solidaritat interterritorial quan és justament el contrari, un drenatge de recursos naturals des de les zones que més els necessiten pel seu desenvolupament.

– Si no es prenen mesures eficaces i urgents la regressió del delta, la subsidència i l’avenç de la salinització Ebre amunt tindran greus conseqüències.

Per tot això PROPOSEM :

-Mesures tant immediates com de llarg termini per garantir la qualitat de l’aigua potable.

-Polítiques d’estalvi d’aigua equilibrades que no només siguen implementades en períodes de sequera.

-La remunicipalització de la gestió de l’aigua potable amb el compromís ferm dels ajuntaments i altres administracions implicades per la transparència i la millora i manteniment de les conduccions.

-Accions efectives de protecció i regeneració dels aqüífers aplicant la normativa corresponent per evitar la seua contaminació i posant en marxa plans de recuperació.

-La protecció efectiva del delta per evitat la seua regressió.

-Una utilització adient d’un mapa detallat i públic dels recursos hídrics de tota la zona amb indicació del seu estat per tal d’arribar a una planificació acurada que pugui servir per abastir de manera equitativa les diverses necessitats amb un suport decidit i eficaç a l’agricultura i ramaderia de proximitat i respectuosa del medi ambient.

-El rebuig a qualsevol transvasament atès que es tracta de grans infraestructures que alterem les condicions mediambientals i econòmiques afavorint megaprojectes al servei de grans empreses que només miren pels seus interessos.

Ulldecona, 11 de Febrer de 2024