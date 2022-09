Allò que val la pena

Fóra forassenyat, fóra endut per la ira, per l’estupidesa, si pensés que després d’una derrota sonada no s’hi amaga un gran ensenyament silenciós. Qui no fracassa és perquè no juga o està en fora de joc. I jo penso que a la vida una derrota a temps és una gran victòria, de la mateixa manera que penso que, en el fons, en aquesta societat que ens toca viure, una derrota sovint amaga una escandalosa victòria. Però cal ser prudent i humil per ser-ne ben conscient. N’has de passar de bones per adonar-te’n.

Jo admiro les persones intel•ligents. Em fascinen, m’emocionen. M’alegra conversar i m’agradaria compartir moltes vivències al seu costat, al costat de persones que son senzilles i a més tenen la gran virtut de traslladar allò complexe a àmbits intel•ligibles per a la gran majoria. Son persones reflexives o arrauxades, però no envegen, son diàfanes, no jutgen, accepten els reptes i no tenen por a perdre, perquè si perden el coneixement en sortirà reforçat i això és el que de veres compta.