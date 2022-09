Xavier Diez, L’escola: espai en destrucció, Lo Diable Gros, Tarragona, 2022, 187 pp.

Tinc el plaer de presentar el meu nou llibre (i ja en porto uns quants) que els amics de Lo Diable Gros m’han publicat. Es tracta d’un volum de reflexió i anàlisi sobre la situació educativa, tant a nivell global com local, i que convido a tothom que així ho desitgi a llegir. Us passo el resum a continuació:

“Els sistemes educatius reflecteixen els desequilibris de poder en el present d’una societat, alhora que el seu projecte de futur. és per això que els debats no són fàcils, les reformes recurrents, i els debats rigorosos, gairebé impossibles. L’escola fa massa dècades que ha deixat de ser un puntal de l’estat del benestar, i en una societat cada cop més desigual, tendeix a fer servir les aules per practicar una contrareforma social. Especialment des del tombant del segle, el neoliberalisme, no només com a ideologia política, sinó com a cosmovisió integral, ha pres el control de les polítiques educatives i dels debats intel·lectuals per propiciar una involució vers una societat més desigual i atomitzada.

L’escola: un espai en destrucció és un conjunt d’assaigs i articles escrits durant la darrera dècada en què es registra tot aquest conjunt de transformacions profundes a què, en nom de l’eficiència, s’estan sotmetent els sistemes educatius. Aquest recull aborda diverses qüestions d’actualitat que serveixen per orientar-nos en les polítiques educatives: la segregació, el paper dels organismes econòmics internacionals, la “innovació”, l’erosió planificada dels recursos humans i econòmics, la burocratització o els mecanismes subtils (o no) de la privatització. L’autor detecta i analitza documentadament, doncs, tot aquest conjunt d’actors i factors que expliquen aquest malestar en el món educatiu, a nivell local i glocal, que, sense renunciar a la resistència, més aviat conviden al pessimisme. Tot plegat ens porta a pensar que aquella escola pública que era el pilar del benestar col·lectiu es troba en fase de destrucció.

En els propers dies, penjaré alguns fragments…