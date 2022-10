Finalment, publico el meu quart llibre de narrativa, Amors dissortats, un recull de disset relats breus que té com a leiv motiv relacions amoroses, des d’una pluralitat de perspectiva, malgrat que amb l’element comú de la tristesa. En bona mesura, podria emular algunes de les històries que podrien veure’s a la sèrie d’Amazon Prime Modern Love. De fet, els escenaris principals són Barcelona i Nova York, tot i que també apareix París, Nurburgring, Dublín, Vilanova, el Montseny o Viena.

Alguns dels relats ja estaven publicats en algunes revistes literàries o seccions d’algunes publicacions, aproximadament la meitat són originals, la majoria van ser escrits durant la pandèmia.

A diferència dels meus anteriors llibres de narrativa, aquesta vegada he decidit publicar-los exclusivament en format ebook kindle, i per tant, els lectors podran accedir-hi mitjançant l’aplicació.

En qualsevol cas, deixo aquí l’enllaç per a aquells interessats a fullejar-lo i, si així ho consideren convenient, adquirir-lo. Durant les properes setmanes aniré penjant alguns fragment i curiositat del llibre

Passo aquí el text de la contraportada:

Amors dissortats és un recull de disset relats escrits endre 2017 i 2022 que tenen com a denominador comú la pèrdua, la melangia, la tristesa i les històries d’amor estroncades. Es tracta d’un conjunt d’històries d’extensió variable, on es barregen algunes publicades en revistes literàries amb altres d’inèdites.

El volum, coherent des d’un punt de vista temàtic i amb alguns punts que s’encreuen entre històries aparentment desconnectades, exposa ficcions amb alguns episodis reals, personatges inventats amb personalitats conegudes com Niki Lauda, Bob Dylan, Leonard Cohen o John Lenon. De fet, el narrador fa que literatura i realitat es barregin amb una estranya promiscuitat, adobada per una banda sonora suggerent. Amors dissortats, a més, fa servir un estil insòlitament simple i clar, amb aproximacions als personatges que podrien recordar Zweig, Joyce i Scott Fitgerald, sense artificis i un esforç per la formalitat, i que tanmateix, resulta de lectura plaent, potser generant en el lector un punt de trista melangia.

Amors dissortats és el segon recull de relats publicat per l’autor, després de “Banderes dels nostres tiets” (El Cep i la Nansa, 2011) i el quart llibre de narrativa, després d’haver publicat les novel·les “Geníssers” (2007) i “Hotel Califòrnia” (2025), editades pel Cep i la Nansa.