Les i els professionals del món de la cultura volem denunciar el retorn de la censura que està

atemptant contra la llibertat d’expressió, un dret consolidat socialment i democràticament en

la nostra Constitució.

Exigim la protecció dels nostres drets fonamentals perquè sense CULTURA no hi ha

democràcia.

Las y los profesionales del mundo de la cultura queremos denunciar el retorno de la censura

que está atentando contra la libertad de expresión, un derecho consolidado social y

democráticamente en nuestra Constitución.

Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin CULTURA no hay

democracia.

Kulturaren munduko profesionalok salatu nahi dugu adierazpen-askatasunaren

aurkako zentsuraren itzulera, gure Konstituzioan finkaturik dauden eskubide sozial

eta demokratikoen aurkakoa, hain zuzen.

Gure oinarrizko eskubideen babesa eskatzen dugu, KULTURARIK gabe ez dago demokraziarik

eta.

As e os profesionais do mundo da cultura queremos denunciar a volta da censura, que está a

atentar contra a liberdade de expresión, un dereito consolidado social e democráticamente na

nosa Constitución.

Exiximos a protección dos nosos dereitos fundamentais, porque sen CULTURA non hai

democracia.